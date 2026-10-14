Noua „jucărie” a lui Lionel Messi: un catamaran de lux de 28 de metri, evaluat la circa 9 milioane de euro

Starul argentinian a ales modelul ULTIMA 88, produs de constructorul de iahturi Sunreef Yachts. Compania a confirmat achiziția, fără să dezvăluie însă suma exactă pe care fotbalistul o va plăti pentru ambarcațiunea sa, relatează TVP World.

Modelul comandat de Messi apare listat la aproximativ 9 milioane de euro pe platformele specializate în vânzarea de iahturi, însă prețul final poate varia în funcție de configurația și dotările alese de proprietar.

Un catamaran de 28,4 metri

ULTIMA 88 are o lungime de 28,4 metri și o lățime de 9,3 metri și este conceput pentru a combina performanțele pe apă cu spații generoase destinate pasagerilor.

Modelul poate fi echipat cu propulsie diesel convențională sau cu un sistem hibrid, care permite inclusiv deplasarea în mod electric și, implicit, o navigație mai silențioasă.

Iahtul lui Messi va fi construit la șantierul naval al companiei din Emiratele Arabe Unite.

După finalizare, ambarcațiunea urmează să intre în flota MIM Ocean, afacerea de charter de iahturi de lux asociată fotbalistului argentinian și care operează în Insulele Baleare, potrivit informațiilor comunicate odată cu anunțarea comenzii.

Messi: Familia mea a iubit întotdeauna timpul petrecut pe mare

Lionel Messi a explicat că alegerea noului catamaran este legată și de pasiunea familiei sale pentru vacanțele pe mare.

Câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a declarat că el și familia sa au apreciat întotdeauna timpul petrecut pe mare atunci când au avut această posibilitate și că stilul și caracteristicile ambarcațiunilor producătorului corespund lucrurilor pe care le caută la un iaht.

Messi nu este singurul nume important din lumea sportului care a optat pentru catamarane de lux construite de Sunreef. Printre clienții companiei s-au numărat fotbalistul Robert Lewandowski și jucătorii de tenis Rafael Nadal și Carlos Alcaraz.

Compania a fost fondată în 2002 de antreprenorul francez Francis Lapp și este specializată în construirea la comandă a catamaranelor de lux cu vele și motor.

Noua achiziție a lui Messi se remarcă însă în primul rând prin dimensiuni și valoare: aproape 30 de metri lungime și un preț de referință de aproximativ 9 milioane de euro pentru modelul ales, în condițiile în care costul exact al configurației comandate de fotbalist nu a fost dezvăluit.