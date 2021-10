Novak Djokovic, aproape de a doborî recordul lui Pete Sampras. Cum poate intra în istorie sportivul sârb

Novak Djokovic este foarte aproape de a încheia anul 2021 ca număr 1 mondial. El mai are încă peste 1.000 de puncte ATP în faţa lui Daniil Medvedev şi poate doborî recordul lui Pete Sampras de a încheia anul calendaristic de cele mai multe ori ca număr 1 mondial. Deocamdată, el este la egalitate cu Sampras, ambii reuşind această performanţă de şase ori în carieră.

Djokovic a decis să nu participe la Indian Wells 2021. Cu toate acestea, după înfrângerea lui Medvedev în California, Nole a reuşit să-i ia 1.800 de puncte jucătorului rus.

Djoker are acum un avantaj în faţa lui Medvedev, deoarece are cele mai mari şanse să participe la Vienna Open şi la ATP Finals 2021. Astfel, el mai are de apărat doar 490 de puncte, 90 la Viena şi 400 la Torino.

Pe de altă parte, Medvedev este campionul în exerciţiu la Mastersul de la Paris şi la ATP Finals. Astfel, el are de apărat 2.595 de puncte, 1.500 la Torino, 1.000 la Paris şi 90 la Viena.

Chiar dacă Djokovic nu reuşeşte să se prezinte la ATP Finals 2021, el poate rămâne în continuare numărul 1 mondial, deoarece Medvedev va pierde un număr uriaş de puncte dacă nu reuşeşte să îşi apere punctele nici la Paris, nici la Torino. Astfel, sârbul are o oportunitatea de a doborî recordul lui Sampras, la sfârşitul acestui an.

Mai există un jucător care îl poate opri pe Nole să doboare recordul lui Sampras şi acesta este Alexander Zverev. Germanul a fost într-adevăr într-o formă bună în acest an, dar are nevoie de un pic de noroc pentru a-l împiedica să creeze istorie pe cel care a câştigat de 20 de ori Grand Slamuri.

Dacă Zverev câştigă Mastersul de la Paris şi ATP Finals 2021 şi ajunge în semifinale la Vienna Open 2021, iar Djokovic nu mai joacă niciun meci în acest an, germanul poate urca efectiv pe primul loc în clasamentul ATP până la sfârşitul anului. Chiar dacă acest lucru este foarte puţin probabil, este totuşi, matematic, există o posibilitate.

Totul depinde de modul în care Novak Djokovic va juca la Viena şi Torino. Va reuşi vreunul dintre cei doi, Alexander Zverev sau Daniil Medvedev, să îl oprească pe Nole să încheie anul pe locul 1 în clasamentul mondial?