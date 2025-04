Novak Djokovic, eliminat în turul secund la Monte Carlo

Sud-americanul, aflat pe locul 32 ATP, s-a impus categoric cu 6-3, 6-4, într-un meci care a durat doar 88 de minute, transmite ProSport.

Djokovic s-a arătat profund afectat de prestația sa și și-a cerut scuze fanilor:

„Este un sentiment oribil să joc așa și îmi pare rău pentru toți oamenii care trebuie să fie martori. Știam că voi avea un adversar dur și că probabil voi juca prost. Dar atât de rău, nu mă așteptam”, a declarat sârbul după meci, conform Tennis.com.

El a recunoscut că nu are o explicație clară pentru evoluția slabă:

„Nu știu, nu am un motiv… Îl am și nu-l am. Nu-mi pasă cu adevărat”, a adăugat, vizibil dezamăgit.

Aceasta este a doua înfrângere consecutivă suferită de Djokovic în fața lui Tabilo, după ce chilianul l-a eliminat și anul trecut, în turul al treilea la Roma, cu un scor și mai categoric: 6-2, 6-3.

Alejandro Tabilo s-a arătat emoționat după noua victorie în fața legendarului Nole:

„A fost un an greu, aşa că au fost ceva emoţii. Mi-am amintit ce am făcut bine data trecută şi, din fericire, am servit bine astăzi. A fost un meci ireal”, a declarat chilianul.

În turul următor, Tabilo îl va întâlni pe bulgarul Grigor Dimitrov (favorit 15), care a trecut în trei seturi de monegascul Valentin Vacherot, scor 4-6, 6-3, 6-1.

Novak Djokovic a confirmat că, în acest moment, prioritatea sa rămâne Roland Garros, turneul de Grand Slam programat între 26 mai și 9 iunie.