O nouă eră în MotoGP. Toate echipele, confirmate până în 2031 după introducerea noului regulament începând de anul viitor

Noile acorduri completează cadrul comercial și de guvernanță al MotoGP pentru următorii cinci ani, după ce recent au fost oficializate și înțelegerile cu producătorii implicați în competiție.

Cele 11 echipe care au semnat acordurile sunt Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 și Trackhouse MotoGP Team.

Potrivit organizatorilor, noile înțelegeri confirmă angajamentul pe termen lung al echipelor și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea campionatului odată cu introducerea regulamentului tehnic din 2027.

Acordurile consolidează rolul echipelor ca actori principali în viitorul competiției, oferindu-le mai multă stabilitate și predictibilitate pentru investiții în performanță sportivă, relația cu fanii și dezvoltarea comercială.

De asemenea, documentele prevăd angajamente sporite în materie de promovare și marketing, cu scopul de a crește vizibilitatea echipelor, piloților și campionatului la nivel global.

„Semnarea acestui acord cu echipele reprezintă un moment definitoriu pentru MotoGP, stabilind cadrul care va ghida campionatul cel puțin până în 2031. Împreună cu producătorii, Federația Internațională de Motociclism și ceilalți actori implicați, am construit o fundație solidă pentru următoarea eră a acestui sport”, a declarat directorul executiv al MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta.

MotoGP va intra din 2027 într-o nouă eră tehnică, odată cu introducerea unui regulament care va schimba radical configurația motocicletelor. Principala modificare este reducerea capacității motoarelor de la 1.000 cmc la 850 cmc, măsură menită să reducă vitezele maxime și să crească siguranța.

De asemenea, aerodinamica va fi limitată semnificativ, iar combustibilul folosit va fi 100% sustenabil. Noile reguli prevăd și reducerea numărului de motoare disponibile pe sezon, precum și restricții suplimentare privind dezvoltarea componentelor aerodinamice, în încercarea de a favoriza depășirile și de a face cursele mai spectaculoase.