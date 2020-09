"Ori la bal, ori la spital". Ana-Maria Popescu, campioana olimpică la spadă, s-a operat la genunchi

Ana-Maria Popescu nu a ieşit bine din izolarea la domiciliu, din cauza epidemiei de coronavirus, că a intrat într-alta. Spadasina, medaliată cu aurul olimpic la Rio de Janeiro, a ajuns pe patul de spital marţi, 26 mai.

Ana-Maria a fost operată cu succes la genunchiul drept, iar anunţul l-a făcut chiar ea, cu mult umor, pe pagina ei de Facebook.

CARTON: Ana-Maria Popescu, spadasină, sursă: Facebook.com/AnaMariaBranzaOfficial

"Ori la bal, ori la spital şi cum balurile sunt suspendate pe durată nedeternimată, m-am mulţumit cu spitalul.

Uite aşa s-a mai destrămat un mit. Îmi şi imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afără, că după 20 şi de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operaţie. Ntz, nu mi-a ieşit.

Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze şi nu mi-a lăsat alternativă.

Iar perioadă mai bună nici nu puteam găsi... practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel... X săptămâni de stat în pat, performanţă pe toate planurile. Am zis!

Operaţia a decurs bine, am urmărit tot procesul pe monitor fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu "live"... şi am înţeles aproape nimic (zici că-i un acvariu, un fel de "Finding Nemo" doar că fără Nemo). Zâmbetul a rămas la purtător mulţumită oamenilor care au avut şi au în continuare grijă de mine. Iar de restul am dormit.

P.S. era cât pe ce să ratez compotul dat fiind faptul că vizitatorii/aparţinătorii nu au voie să viziteze pacienţii. Norocul meu cu doamnele astistente care m-au răsfăţat cu un borcan întreg de compot.

P.S.S cu zâmbet înainte, oameni buni".