Osaka a comemorat victimele rasismului în victoria din sferturile US Open

Naomi Osaka a demonstrat în meciul cu Shelby Rogers că luptă pentru cauze mai mari decât trofeele.

A dedicat victoria care a dus-o în semifinalele Grand Slam-ului american lui George Floyd, cetăţeanul afro-american care a murit sufocat sub genunchiul unui poliţist în urmă cu 3 luni.

Floyd al cincilea nume de pe măştile tribut purtate până acum de Osaka la New York.

După meci, jucătoarea japoneză aproape că a izbucnit în plâns când a văzut mesajele de încurajare de la părinţii victimelor pe care le-a comemorat.

„Am 7 măşti şi este chiar trist că 7 măşti nu sunt suficiente pentru toate numele. Sper să ajung în finală şi să le vedeţi pe toate.”

Renae Stubbs asked No. 4 Naomi Osaka if she planned on wearing a “Breonna Taylor” mask for the rest of the #USOpen :



“No, so I have 7 and it’s quite sad 7 masks isn’t enough for the amount of names—so hopefully I can get to the finals and you can see all of them.” #SayHerName pic.twitter.com/kcMOtiM4Fj