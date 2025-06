Partida din Grupa 3 a Ligii B va fi arbitrată de Ana Maria Terteleac, asistată de Roxana Ivanov și Alexandra Theodora Apostu. Arbitru de rezervă va fi Iuliana Demetrescu.

Tot în această etapă, două românce au fost desemnate observatoare de arbitri.

Teodora Albon va superviza arbitrajul meciului Letonia – Kosovo, care se dispută marți la Riga, în Grupa 6 a Ligii C, iar Irina Mîrț a fost delegată la partida Kazahstan – Luxemburg, care are loc tot mați, la Almaty, în Grupa 3 a Ligii C.