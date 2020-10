"Pisica" Bogdan Lobonţ s-a mutat în munţi: "Această perioadă mi-a adus aminte de copilăria pe care am trăit-o la bunici"

Fără îndoială, "Pisica" Bogdan Lobonţ şi-a câştigat un important loc în istoria fotbalului românesc şi are multe de spus şi în noua sa postură, de antrenor. Bogdan Lobonţ a povestit în cadrul unui interviu acordat lui Narcis Răducan cum a trecut peste perioada de izolare provocată de pandemia de coronavirus.

"Am depăşit-o cu bine. Am plecat la o cabana în munte, pe langă Cluj, aproape de Beliş. Am avut parte de două luni minunate în mijlocul naturii, în pădure, de momente liniştite, de aer curat alături de familie. Am profitat de bunătăţile pe care le-am găsit, de laptele de vacă gata muls, de ouă proaspete, brânză, smântână, cozonaci de casă. Această perioadă mi-a adus aminte de copilaria pe care am trăit-o la bunici", a spus Bogdan Lobonţ.