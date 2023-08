Preşedintele World Athletics susţine în continuare interzicerea ruşilor şi bieloruşilor

Este posibil ca fraza lui Coe, rostită în timpul unei mese rotunde cu presa internaţională, să fi fost o referire la limbajul folosit în ultimul an de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), care a recomandat la 24 martie ca ruşilor şi bieloruşilor să li se permită să participe la competiţiile internaţionale în calitate de "neutri individuali", pe baza faptului că nu susţin războiul şi nu au legături cu armata.

Poziţia adoptată de CIO în luna martie contrastează puternic cu cea adoptată la 28 februarie anul trecut, la patru zile după începerea invaziei, când a recomandat ca sportivilor ruşi şi belaruşi să le fie interzisă orice competiţie internaţională din cauza invaziei, declaraţie care a determinat numeroase federaţii internaţionale, inclusiv World Athletics, să urmeze aceeaşi cale.

După ce a precizat că, în mod normal, nu ar căuta să pedepsească sportivii pentru deciziile unui guvern dacă aceştia nu participă activ la acestea, CIO a declarat că războiul din Ucraina a fost o circumstanţă excepţională, iar Comitetul Executiv al CIO a luat această decizie pentru a "proteja integritatea competiţiilor sportive mondiale şi pentru siguranţa tuturor participanţilor".

Însă, spre sfârşitul anului trecut, preşedintele CIO, Thomas Bach, a început să sublinieze că "niciun sportiv nu ar trebui să fie împiedicat să concureze doar din cauza paşaportului său".

Săptămâna trecută, la Paris, în timp ce prezida ceremonia de lansare a invitaţiilor CIO pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, care vor începe la 26 iulie anul viitor, Bach a declarat:

"Misiunea Jocurilor Olimpice este de a dezlega întreaga lume într-o competiţie paşnică. În lumea noastră fragilă, cu conflicte, diviziuni şi războaie, avem nevoie mai mult ca niciodată de această putere unificatoare. Jocurile Olimpice trebuie să construiască întotdeauna punţi. Jocurile Olimpice nu trebuie să ridice niciodată ziduri."

Rugat să răspundă la declaraţiile lui Bach de la mijlocul săptămânii, în care acesta a susţinut, de asemenea, că concurenţii individuali ucraineni şi ruşi şi bieloruşi participă deja la evenimente internaţionale fără a ridica "probleme de securitate", Coe a declarat pentru insidethegames:

"Atletismul nu va fi de partea greşită a istoriei. Am luat o hotărâre în calitate de Consiliu anul trecut, care a fost aproape unanimă. Am luat acea decizie la câteva zile după invazia ilegală a unui stat suveran şi am făcut-o din motive de integritate - nu a fost vorba de paşapoarte sau de politică.

"Pur şi simplu aveai o naţiune care nu mai putea concura şi care îşi vedea infrastructura distrusă, iar eu nu puteam, în cunoştinţă de cauză, să ofer o panoplie de servicii şi un statut sportivilor din ţările care provocau acest lucru.

„Vom revizui întotdeauna situaţia, de fapt, tocmai am creat un grup de lucru care va analiza, la momentul potrivit, care sunt parametrii care ar putea fi necesari pentru a elibera sancţiunile şi a anula excluderea.

"Nu este ambiţia noastră să avem acest lucru ca status quo, aşa cum nu a fost nici ambiţia noastră atunci când am suspendat Rusia în jurul atacului flagrant asupra integrităţii sportului nostru prin dopaj.

Coe, care a lăsat să se înţeleagă că va candida la preşedinţia CIO la alegerile din 2025, a adăugat:

"Acestea sunt probleme dificile, dar trebuie să le abordezi. Uneori, deciziile devin foarte evidente cu cât te apropii mai mult de ele, dar această decizie pentru mine nu a fost niciodată pusă în discuţie.

"Mă tem că nu pot fi neutru. În ajunul Campionatului European de la Munchen 2022, am stat de vorbă cu o ucraineancă care îşi pierduse mama cu patru ore mai devreme într-un atac asupra unui bloc turn din Kiev.”

"Îmi pare rău, dar nu sunt neutru".