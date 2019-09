Prima reacţie a Ekaterinei Alexandrova, după ce a învins-o pe Simona Halep la Beijing: Nu a jucat prea bine

Ekaterina Alexandrova a dat dovadă de mult fair-play după victoria în faţa Simonei Halep, prima în faţa unei jucătoare de Top 10 în acest sezon şi a doua per total, în carieră.

"A fost un meci destul de greu, dar ea nu a jucat prea bine", a spus rusoaica, după 6-2, 6-3 în faţa Simonei Halep, în turul doi de la Beijing.

"Îmi aduc aminte meciul când am jucat ultima dată la Cincinnati, a fost mai greu decât astăzi, dar eu am încercat să rămân concentrată pe toată durata meciului, pentru că ştiu că poate juca pur şi simplu incredibil. Am încercat să fiu concentrată şi atentă, mă bucur că am reuşit să o fac până la final azi", a mai spus rusoaica de pe poziţia 38 WTA.

Ekaterina Alexandrova o va înfrunta mai departe fie pe bielorusa Aryna Sabalenka, proaspăt câştigătoare la Wuhan, fie pe conaţionala Daria Kasatkina.

