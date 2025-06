„Primul gol primit, penibil”. Antrenorul României U19 recunoaște că debutul meciului cu Olanda a fost greșit gestionat

„Sunt mândru de acești băieți. Au ajuns între primele patru echipe ale Europei și merită toate felicitările. Le mulțumesc pentru cei trei ani în care am lucrat împreună și în care am construit această echipă”, a declarat Ion Marin, la finalul partidei.

Tehnicianul a recunoscut, însă, că debutul meciului a fost greșit gestionat: „Primul gol primit este penibil. E greu să revii când intri în meci așa”.

România U19 a încercat să revină în joc, dar a fost dominată de o echipă olandeză mai organizată. „Am avut un regret că nu am dat și golul al doilea. Uneori am reușit să recuperăm mingea în treimea lor, alteori nu. Ăsta este fotbalul, atât am putut să dăm în această seară”, a adăugat selecționerul.

Finala Campionatului European U19 este programată joi, pe stadionul Rapid din București, și va opune Spania, învingătoare în cealaltă semifinală, scor 6-5 cu Germania după prelungiri, reprezentativei Olandei.