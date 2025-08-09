Al-Hilal l-a transferat pe atacantul Darwin Nunez de la Liverpool

Núñez s-a alăturat „cormoranilor” acum trei ani, venind de la Benfica pentru suma de 75 de milioane de euro, însă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, scrie AFP.

Uruguayanul a marcat 40 de goluri în 143 de meciuri.

Potrivit presei britanice, Al-Hilal va plăti 53 de milioane de euro pentru jucătorul de 26 de ani.

„Al-Hilal Club Company are plăcerea să anunțe transferul atacantului uruguayan Darwin Núñez de la Liverpool FC, pe un contract de trei ani”, a transmis clubul saudit într-un comunicat.

Núñez ar fi urmat să joace și mai puțin în acest sezon, după ce Liverpool i-a transferat pe Hugo Ekitike și Florian Wirtz, în cadrul unei campanii de achiziții de 300 de milioane de euro, care i-a inclus și pe fundașii laterali Milos Kerkez și Jeremie Frimpong.

Totuși, clubul ar putea să doboare recordul britanic pentru o sumă de transfer prin aducerea lui Isak.

Se pare că Liverpool a făcut deja o primă ofertă de 110 milioane de lire sterline, respinsă de Newcastle, care cere până la 150 de milioane pentru atacantul suedez.

Núñez este cel mai recent nume important care se alătură lui Al-Hilal, formație care a surprins la Campionatul Mondial al Cluburilor, ajungând până în sferturi.

Antrenată de fostul tehnician al lui Inter Milano, Simone Inzaghi, echipa saudită îi are în lot pe internaționalii portughezi Rúben Neves și João Cancelo, pe căpitanul Senegalului Kalidou Koulibaly și pe atacantul sârb Aleksandar Mitrović.