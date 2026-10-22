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Programul etapei a doua din faza grupelor în Cupa României. Derby de Cluj, cap de afiș

Federația Română de Fotbal a anunțat joi programul meciurilor din etapa a doua a grupelor în Cupa României, sezonul 2026-2027, rundă în care principala atracție este Derby de Cluj, între CFR și Universitatea Cluj.
Programul etapei a doua din faza grupelor în Cupa României. Derby de Cluj, cap de afiș
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Petre Apostol
22 oct. 2026, 17:34, Sport
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Cele 12 partide din etapa a doua a grupelor în Cupa României se vor disputa în perioada 27-29 octombrie.

Runda a doua programează patru dueluri între echipe din Superliga: CFR Cluj – Universitatea Cluj, FC Corvinul – FC Rapid, UTA Arad – FC Botoșani și FC Voluntari – Universitatea Craiova.

Programul partidelor este următorul:

Grupa A

Marți, 27 octombrie:

UTA Arad – FC Botoșani, ora 19:00;

FC Corvinul – FC Rapid 1923, ora 21:30.

Miercuri, 28 octombrie:

Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara, ora 15:00.

Grupa B

Marți, 27 octombrie:

Progresul Spartac – ACS Petrolul 52, ora 17:00.

Miercuri, 28 octombrie:

CFR Cluj – Universitatea Cluj, ora 21:30.

Joi, 29 octombrie:

Concordia Chiajna – Sepsi OSK, ora 17:00.

Grupa C

Marți, 27 octombrie:

AFK Csikszereda – FC Bihor Oradea, ora 15:00.

Miercuri, 28 octombrie:

CSM Corona Brașov – Campionii FC Argeș, ora 15:00.

Joi, 29 octombrie:

CS Gloria Bistrița – FCSB, ora 21:30.

Grupa D

Miercuri, 28 octombrie:

Sporting Liești – FC Bacău, ora 15:00;

Dinamo – Chindia Târgoviște, ora 19:00.

Joi, 29 octombrie:

FC Voluntari – Universitatea Craiova, ora 19:00.

Deținătoarea trofeului este Universitatea Craiova, câștigătoare în finala disputată în mai, la Sibiu, cu Universitatea Cluj, la loviturile de departajare.

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