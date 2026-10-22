Programul etapei a doua din faza grupelor în Cupa României. Derby de Cluj, cap de afiș

Cele 12 partide din etapa a doua a grupelor în Cupa României se vor disputa în perioada 27-29 octombrie.
Runda a doua programează patru dueluri între echipe din Superliga: CFR Cluj – Universitatea Cluj, FC Corvinul – FC Rapid, UTA Arad – FC Botoșani și FC Voluntari – Universitatea Craiova.
Grupa A
Marți, 27 octombrie:
UTA Arad – FC Botoșani, ora 19:00;
FC Corvinul – FC Rapid 1923, ora 21:30.
Miercuri, 28 octombrie:
Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara, ora 15:00.
Grupa B
Marți, 27 octombrie:
Progresul Spartac – ACS Petrolul 52, ora 17:00.
Miercuri, 28 octombrie:
CFR Cluj – Universitatea Cluj, ora 21:30.
Joi, 29 octombrie:
Concordia Chiajna – Sepsi OSK, ora 17:00.
Grupa C
Marți, 27 octombrie:
AFK Csikszereda – FC Bihor Oradea, ora 15:00.
Miercuri, 28 octombrie:
CSM Corona Brașov – Campionii FC Argeș, ora 15:00.
Joi, 29 octombrie:
CS Gloria Bistrița – FCSB, ora 21:30.
Grupa D
Miercuri, 28 octombrie:
Sporting Liești – FC Bacău, ora 15:00;
Dinamo – Chindia Târgoviște, ora 19:00.
Joi, 29 octombrie:
FC Voluntari – Universitatea Craiova, ora 19:00.
Deținătoarea trofeului este Universitatea Craiova, câștigătoare în finala disputată în mai, la Sibiu, cu Universitatea Cluj, la loviturile de departajare.