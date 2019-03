Pugilistul Bogdan Dinu a pierdut lupta cu Kubrat Pulev

Boxerul român Bogdan Dinu, 32 de ani, a fost învins sâmbătă noapte la Costa Mesa (SUA), de bulgarul Kubrat Pulev, 37 de ani, în cadrul unui gale atractive produse de ESPN. Meciul s-a încheiat în repriza a şaptea, când Dinu a pus de trei ori genunchiul jos.

Bogdan Dinu şi-a făcut multe speranţe în meciul cu veteranul Kubrat Pulev, însă bulgarul s-a dovedit un adversar puternic şi experimentat. În repriza a patra, românul l-a pus pe adversarul său în dificultate, cu un croşeu curat de dreapta care i-a spart arcada. Pulev a dus meciul mai departe cu sângele şiroindu-i pe faţă, însă a gestionat situaţia cu mult calm.

În repriza a şaptea, Dinu a început să nu mai aibă prospeţime fizică, iar câteva croşee de dreapta ale bulgarului, destul de largi, l-au înghesuit pe buzoian în colţul ringului. Aflat în dificultat, Dinu a fost obligat să pună un genunchi jos, iar din inerţie, Pulev i-a mai scăpat un croşeu în ceafă. Arbitrul a oprit meciul, i-a dat şansa lui Dinu să-şi revină, dar a validat KD-ul şi i-a dedus bulgarului un punct, pentru lovitura din ceafă. Meciul a continuat după câteva minute, dar românul a mai fost pus de două ori jos, ultima dată fără să se mai ridice.

Pentru Dinu este a doua înfrângere consecutivă prin KO după cea suferită în faţa lui Jarrell Miller (pe 17 noiembrie), partidă disputată tot în SUA. ”A fost un meci bun. L-am prins de câteva ori. El a lovit de câteva ori murdar, în ceafă. Dar acesta este boxul. Am vrut să continui lupta, dar nu am mai fost capabil”, a declarat Dinu, care are un palmares de 18 victorii (14 KO) şi două înfrângeri.

Prin acest succes, Kubrat Pulev, 27-1, 14 KO, devenit challenger la tiltul mondial IBF deţinut de Anthony Joshua.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.