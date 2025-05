Rafael Nadal, la jumătate de an după retragerea din lumea tenisului: Acum mă bucur de noua etapă a vieții mele

Acesta este împăcat cu faptul că scânteia competiției s-a estompat, cea care l-a făcut să câștige 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 de Roland Garros, cele mai multe titluri câștigate de un cineva în istoria tenisului, într-un mare turneu, potrivit AP News.

Deși perioada marii sale cariere a trecut, jucătorul încă se bucură de viața sa de familie. „Sunt competitiv din nou. Mă bucur de competițiile mele zilnice, atunci când joc golf și când fac lucruri, dar cred că într-un mod mult mai plăcut”, a declarat Rafa Nadal, citat de AP News.

Rafael Nadal împlinește 39 de ani în 3 iunie. Multiplul campion la tenis investește acum timp în familia sa, în interesele sale de business, incluzând academia de tenis, compania hotelieră, dar și brandul de suplimente nutritive.

Soția sa, alături de fiul său de doi ani, l-au însoțit la Ceremonia Tribut de la Roland Garros, susținută la Court Philippe-Chatrier, duminică.

Nadal: „Simt că am dat tot ce am vrut”

Fostul tenismen a spus că reușește să descopere ceea ce îl motivează să înceapă o nouă viață.

„Mă distrez. Nu mi-e dor de tenis foarte mult pentru că simt că am dat tot ce am avut. Am venit aici împăcat că nu pot să fiu pe teren. Corpul meu nu mă mai lasă să fiu pe teren și asta e tot. Sunt împăcat. Am făcut tot ce am putut să am cea mai bună carieră posibilă și acum mă bucur de noua etapă a vieții mele, care sunt sigur că va fi mult mai puțin captivantă decât cariera mea în tenis”, a spus Rafa Nadal.

Acesta a explicat că adrenalina din sport este „imposibil de găsit în alte lucruri în viață”, însă asta nu înseamnă că el va fi mai puțin fericit.