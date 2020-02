Rangers a câştigat meciul din 16-imile Europa League cu Braga, iar Ianis Hagi a reuşit două goluri. Interviu în engleză pentru BBC: ”It's Ibrox, baby!” / Reacţii emoţionante ale fanilor

Glasgow Rangers a câştigat meciul de pe teren propriu cu Sporting Braga, scor 3-2, partidă contând pentru manşa tur a 16-imilor Europa League.

Braga a condus cu 2-0 după golurile reuşite de Fransergio în minutul 11, respectiv Ruiz în minutul 59. Ianis Hagi a marcat pentru Rangers în minutul 67, Aribo a egalat în minutul 75, iar Ianis Hagi a reuşit ”dubla” din lovitură liberă în minutul 82 şi a adus victoria scoţienilor.

Imediat după meci, Ianis Hagi a oferit un interviu în engleză pentru BBC.

E uluitor, Ibrox baby, e, pur şi simplu, ceva diferit! Probabil, acesta a fost cel mai bun moment al carierei mele de până acum. Am avut momente bune şi în trecut, dar e incredibil să dai două goluri într-un meci de cupele europene. E un vis devenit realitate. Chiar dacă a fost 0-2, la un moment dat, nu poţi să te opreşti din a juca pe teren propriu, în faţa fanilor. Ai nevoie doar de un gol pentru a reveni în meci. A trebuit doar să rămânem optimişti, să muncim şi, da, se întâmplă lucruri incredibile pe Ibrox. A fost un meci dificil, mai ales că, în ultimele două luni, Braga a jucat foarte bine. Totuşi, a fost doar prima manşă. Trebuie să jucăm şi returul, săptămâna viitoare. Prima repriză, cred că a fost un meci 50-50. Ei au marcat, noi am ratat. În final însă, noi am câştigat. Nu s-a terminat nimic, deocamdată, trebuie să jucăm şi returul”, a declarat mijlocaşul român în vârstă de 21 de ani.

Ianis Hagi a fost urmărit din tribune şi de tatăl său. Gică Hagi şi-a stăpânit cu greu lacrimile după fiecare gol al fiului său.

Steven Gerrard, antrenorul lui Rangers şi fosta legendă a lui Liverpool, a avut doar cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi.

”O seară fantastică! Sunt foarte fericit pentru suporteri. N-am jucat aşa cum trebuia în prima parte, dar ei au jucători foarte buni. Am învins o echipă puternică. Sunt mulţumit de a doua repriză, am fost pozitivi, am crezut în noi, n-am renunţat, am arătat caracter. Am fost mai compacţi, mai organizaţi şi am fost premiaţi pentru asta la final. Tatăl lui Ianis a fost aici în seara asta, sunt sigur că a fost extrem de mândru de aşa o prestaţie! Ianis Hagi e un talent ieşit din comun, aceste momente sunt făcute pentru el. A fost mare presiune pe el, cu tatăl lui la meci, prima dată pe Ibrox. Are multă îndârjire în el. Nu e doar talent, el şi luptă, vrea să câştige. El a produs magia şi strălucirea care ne-au readus în meci. Primul gol e grozav, se zice că stângul e piciorul mai slab la el, dar nu mai sunt aşa sigur, a fost o finalizare nemaipomenită. Apoi, să aibă tupeul, încrederea să încerce al doilea gol de la aşa distanţă?! Am avut puţin noroc, dar uneori în fotbal norocul ţi-l faci şi singur. El merita asta. Am arătat că suntem o echipă şi că împreună putem reuşi. Despre asta e Ibrox”, a declarat Steven Gerrard la conferinţa de presă de la finalul partidei.

Şi fanii scoţieni au fost cuceriţi de evoluţia tânărului jucător român.

”Ianis Hagi e mai bun decât a fost tatăl său, da, m-aţi auzit bine”, ”Ianis Hagi, EŞTI LUMEA MEA!”, ”Ianis Hagi... Amintiţi-vă acest nume!” sau ”Ianis Hagi valorează mult peste 5 milioane de euro. Am fi fraieri să nu plătim ca să-l cumpărăm” au fost doar câteva dintre mesajele postate de suporterii lui Rangers pe reţelele de socializare. Şi doamnele şi domnişoarele din Scoţia s-au uitat la meci: ”Ianis Hagi, prinţule absolut!” sau ”Ianis Hagi, te măriţi cu mine?” au fost reacţiile lor.

sursa foto: profimedia

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.