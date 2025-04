Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK

Antrenorul român și-ar fi dat acordul să revină pe banca celor de la Al Hilal, informează Okaz, citat de prosport.ro.

„Răzvan Lucescu și-a dat acordul pentru a reveni la Al Hilal în urmă cu o lună. Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a reveni la clubul din capitală și de a finaliza toate procedurile de supraveghere a pregătirii echipei, în vederea recentei scăderi a rezultatelor sub conducerea antrenorului portughez Jesus”.

Clubul din Saudi Pro League nu e deloc mulțumit de Jorge Jesus și vrea neapărat să-i găsească un înlocuitor. Al Hilal și-a încercat norocul și cu Simone Inzaghi, antrenorul lui Inter, însă fără succes.„Conducerea lui Al-Hilal a avut o întâlnire cu antrenorul italian Simone Inzaghi, căruia i-a fost înaintată o ofertă oficială pentru a deveni antrenorul echipei.

Cu toate acestea, Inzaghi nu a dat niciun răspuns — nici afirmativ, nici negativ — în ciuda faptului că termenul limită impus de conducerea clubului pentru a oferi un răspuns a expirat deja”, a scris presa din Arabia Saudită.Răzvan Lucescu a antrenat la Al Hilal în perioada 2019-2021. Românul a cucerit titlul și Cupa Arabiei Saudite, dar și un trofeu AFC Champions League.

În momentul de față, Al Hilal, a doua clasată din Saudi Pro League, are jucători precum Kalidou Koulibaly, Malcom și Sergej Milinkovic-Savic.

În luna octombrie a anului trecut, Răzvan Lucescu spunea că simte o pasiune nebună pentru PAOK și că nu s-ar vedea antrenând în altă parte.

„După anii petrecuți la PAOK, mă simt PAOK. Deasupra oricărei relații. Simt în mine această pasiune pentru PAOK.

Am trăit momente fabuloase, am trăit victorii extraordinare, am trăit momente grele, am trăit momente foarte tensionate, pentru mine PAOK în momentul de față este totul.

Dacă mâine ar trebui să mă opresc, mi-ar plăcea să mă opresc. Să iau o pauză. Că nu va fi așa…nu știi niciodată ce ne rezervă viitorul.

Eu nu mă gândesc la asta. În urma rezultatelor…În 5 ani de zile noi am câștigat 3 campionate, 2 ne-au rămas, unul ne-a fost furat și toată lumea știe asta.

2 cupe, un campionat câștigat fără să pierdem vreun meci. 26 de victorii și 4 rezultate de egalitate. 2 sferturi de cupe europene în 98, 99 de ani de istorie.

PAOK a câștigat în toată istoria 4 campionate. 2 sunt jumătate venite cu patronul și cu mine antrenor”, a declarat Răzvan Lucescu într-un interviu pentru Betano Romania.