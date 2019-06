Reacţia presei din Norvegia, după meciul României de la Oslo

Fotbalul din Norvegia e în stare de şoc. Fotbaliştii lui Lars Lagerback au retrăit cu România momentele din partida cu Suedia, când au condus cu 2-0, dar în final au remizat, scor 3-3. Acum, jurnaliştii norvegieni au tras un semnal de alarmă în privinţa pregătirii mentale a jucătorilor selecţionaţi.

România a reuşit să plece cu un punct de la Oslo, datorită lui Claudiu Keşeru, dar şi norocului. Tricolorii au egalat în prelungirile partidei, după ce mingea s-a lipit de piciorul drept al atacantului lui Ludogoreţ, iar acesta a finalizat cu stângul.

Publicaţia VG.no nu a iertat prestaţia favoriţilor şi a avut un comentariu dur: “Pentru a doua oară în două meciuri, Norvegia cedează după ce conduce. Nu a ajutat toată discuţia de după parida cu Suedia. S-a întâmplat din nou, cu România. Astfel, şansele Norvegiei să ajungă la EURO sunt minime. Cea mai accesibilă rută pare să fie prin Liga Naţiunilor. O putem numi o cădere nervoasă. Am avut 2-0 cu Suedia, în martie, s-a făcut 3-2 pentru ei, dar Kamara a salvat un punct. Împotriva României am condus cu 2-0, cu 14 minute rămase din joc, dar am fost egalaţi din nou.

Ceva nu e în regulă în capul jucătorilor norvegieni. Putem înţelege că s-a întâmplat o dată ca echipa adversă să revină. Dar şi a doua oară? Lars Lagerback şi echipa au probleme de ordin mental. Ar fi trebuit să avem şase puncte din cele două meciuri, dar în schimb ne-am ales cu două.

Norvegia e aproape eliminată din cursa pentru EURO, deşi preliminariile abia au început, iar pentru asta avem nevoie de răspunsuri”, a fost reacţia dură a jurnaliştilor de la VG.no.

