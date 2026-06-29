Real Madrid confirmă că Nico Paz, mijlocașul dorit de Chivu la Inter, continuă pentru încă un sezon la Como

„Real Madrid C.F., Como 1907 și Nico Paz au ajuns la un acord pentru ca jucătorul să rămână în sezonul 2026-2027 la clubul italian. Acordul, realizat la cererea jucătorului, prevede totodată că Real Madrid păstrează o opțiune unilaterală pentru sezonul 2027-2028”, se arată în comunicatul clubului spaniol, luni.

La scurt timp după anunțul oficial, Nico Paz a explicat pe rețelele de socializare motivele care au stat la baza deciziei.

„După multe săptămâni de reflecție, am decis că cea mai bună opțiune pentru cariera mea în acest moment este să rămân încă un an la Como, clubul care mi-a oferit șansa de a crește și de a deveni jucătorul care sunt astăzi. Consider că aceasta este cea mai bună decizie atât pentru mine, cât și pentru Real Madrid, deoarece urmează un an foarte important în cariera mea și o oportunitate unică să continui să mă dezvolt ca fotbalist și să mă pregătesc cât mai bine pentru viitor”, a scris fotbalistul.

Astfel, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai lui Real Madrid va continua să evolueze în Italia, unde va avea șansa să acumuleze experiență și minute importante înainte ca formația de pe Santiago Bernabéu să decidă dacă îl va readuce în lot în vara anului 2027.

Nico Paz se află în lotul Argentinei la Cupa Mondială, evoluând în două meciuri. Tânărul de 21 de ani este unul dintre jucătorii remarcați la Como, care, în sezonul trecut, a încheiat pe locul 4 în Serie A, obținând în premieră calificarea în Liga Campionilor.