Refuzată de Şumudică, FCSB vrea să-l instaleze antrenor pe Nicolae Dică

Antrenorul de fotbal Marius Ninel Şumudică, 50 de ani, a anunţat că a sistat negocierile cu FCSB, vicecampioana din Liga 1, grupare rămasă fără ”principal” după plecarea lui Toni Petrea.



„Eu sunt liniştit! Am decis să nu fac acest pas! Sunt antrenor liber în continuare şi episodul FCSB a luat sfârşit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa!

Am avut o discuţie bărbătească şi am spus ce am avut de spus, şi, din cauza unor neconcordanţe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine.

Având îmi vedere ce îmi spun sufletul şi inima, eram îndoit! Profesional mi-aş fi dorit să lucrez la un club care îţi oferă toate condiţiile.



Am vorbit cu staff-ul meu şi nu am ajuns la un consens! Am hotărât că este mai bine să nu facem acest pas. Am întâmpinat greutăţi în formarea staff-ului, în ce îşi dorea Becali. Nu puteam lucra cu staff-ul meu, el nu voia să renunţe la cei din staff. Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată.



Nu am făcut nicio licitaţie, nu am nevoie de aşa ceva. Dar din respect pentru Becali şi prietenia mea cu el... Nu vreau să stricăm prietenia! Am stat şi m-am gândit, cel mai bine e ca fiecare să îşi vadă de drumul lui în viaţă”, a spus Şumudică la emisiunea „Digi Sport Special”, de la Digi Sport.



Asta după ce patronul FCSB declarase că i-a acceptat şi ultima clauză lui Şumudică: primă de 100.000 de euro pentru câştigarea titlului. Trecutul de rapidist, dar şi stilul dictatorial al lui Becali l-au făcut pe cel care a făcut-o campioană pe Astra Giurgiu să bată în retragere.



Refuzat de ”Şumi”, patronul Gigi Becali, 62 de ani, s-a orietatat către un fost tehnician al echipei, Nicolae Dică, 41 de ani, antrecar care şi-a dat demisia de la FSCB pe 23 decembrie 2018, după ce ratase titlul. Părţile ar putea semna vineri contractul.



La începuturile carierei de tehnician, Dică a fost secundul lui Costel Gâlcă, iar acum este ajutorul lui Mirel Rădoi la naţionala României.



Ca jucător, Dică a performat la Steaua. La un moment dat, managerul Mihai Stoica a spus că ”Dică este pentru echipă ceea ce este Google-ul pentru Internet”.