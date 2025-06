Ion Cristoiu: Nicușor Dan vrea să reglementeze viața Coaliției de guvernare pînă în cel mai mic amănunt. Dacă un ministru USR se îneacă cu un os de pește, ceilalți membri ai Guvernului trebuie să-i administreze pumni zdraveni pe gît, chit că i l-ar putea rupe

Mai e un pic și România va împlini o lună de când nu avem guvern, guvern plin și avem guvern interimar. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu numai că nu are putere guvernul interimar, puterea pe care o are guvernul plin, nu are nici chef. Cine are chef să muncească, ministru?

Nici măcar premierul interimar. Zice, mă, ce rost are. Se gândește acum cum, în primul rând miniștrii de acum trebuie să se bată să fie miniștri în viitorul guvern, mașinăria în fiecare minister e paralizată, toți așteaptă să vină.

Și, turul al doilea s-a încheiat pe 18 mai, ar fi fost normal ca în maximum 10 zile, așa cum s-a întâmplat în președințiile anterioare, să avem deja, să avem anunțat, în urma consultărilor, premierul desemnat. Nu se întâmplă așa ceva. Și, tot întrebat, inclusiv acum la portiță, Nicușor Dan, președintele prea-plin, a dat următoarea explicație de ce nu au loc consultările, alea oficiale, că ce-i acum, îi cheamă pe acolo, nu știu, le dă o cafea, îi închide, habar n-am zis nici cine se duce.

Și a zis așa, că prima propunere oficială de premier cam în două săptămâni. Deci, în două săptămâni, atenție, vine, deci au luat consultările și vine cu propunerea. Premierul respectiv desemnat are nevoie de 10 zile.

După asta trebuie să se prezinte în Parlament, deci cam așa, pe la sfârșitul lui iunie, dacă lucrurile merg bine, am avea guvern. Și cum a explicat? Și mulți din reprezentanții partidelor, mulți în sensul de număr sau acolo sunt, nu știu, așa zisele partide proeuropene, sunt patru, da? Adică o parte din partide sau reprezentanți. Bun. Au făcut de acord cu mine, că într-o coaliție cu mulți parteneri apar tensiuni pe diferite subiecte și atunci e bine că multe din aceste subcontroverse, în multe din lucruri la care ne așteptăm să avem divergențe, n-o să putem, zice el, să le prevenim, poate să fie scrise astfel încât să nu mai existe discuții. Deci trebuie de gând să fac o coaliție.

A fost o coaliție PSD, PNL, UDMR, minorități, cred că din 2021 și acum vreau să fac o coaliție PSD, PNL, UDMR, minorități, USR. Bun. Câte partide? PSD, PNL, UDMR, patru partide.

Și Nicușor Dan zice următoarea, e o idee genială, zice, bă, când e o coaliție din asta apar subiecte în controversă, nu știu, și el zice că trebuie în două săptămâni trebuie să stabilească, să se prevadă cam ce subiecte de controversă ar fi și să fie acord scris. În caz de, dacă PSD își suflă nasul tare așa, ceilalți din coaliție nu trebuie să tre să tresară să zică Aoleu, bă, ce trombon are ăsta, da?

Cum să prevezi, să faci în scris o coaliție. Coaliția conduce România?

Vor fi sute de situații care trebuie rezolvate pe loc și ai premierul și eventual faci așa o ședință. Cum poți să prevezi de pe acum situațiile, să le pui în scris? Iertați-mă, e fixist, e contabil, știam că e matematician. Și că nu, domne, înainte de a anunța coaliția, da? Deci vom avea un premier care are totul scris, un scenariu, indiferent ce, deci acolo în ăla a scris.

Premierul poartă pantaloni, maro, mă rog, miniștrii albaștri, albaștri. Lui, acestui premier, i se mai dă și, în paralel lucrează un grup, dacă ați înțeles, la măsurile prin deficitul bugetar, care termină. Deci vine premierul, nu știi, e Bolojan și vine așa, îl cheamă Nicușor, poftiți aici, ce faceți pentru deficitul bugetar? Păi, dom’le, nu, dom’le, toată așa e trecut.

Bun, și zici, iar aici este trecut acordul, iar în cazul în care USR miorlăie, nu știu, PSD și PNL trebuie să se ducă imediat să îl mângâie pe cap.

Care-i stres, așa și asta. Deci când USR e supărat, trebuie să vină PSD, PNL și UDMR, hai băiețașul mamii, te rog frumos, nu mai fi supărat. Cum să prevezi mai așa ceva? Nu trebuie niciun acord de coaliție.

Coaliția este planul, ce plan are, și nu știu, și în acel acord spune conflictele, discuțiile sunt rezolvate în ordinea următoare: coaliția, ședința coaliției, când sunt lucruri foarte grave, dar cele mai multe le rezolvă premierul și cu miniștrii.

Deci în curând, Nicușor Dan o să ne dea o lege potrivit căreia, cum să zic, înainte de a te căsători, deci semnezi cu soția un contract și cu socrii, un acord și spune așa: tu dacă sforăi te întoarci pe partea dreaptă, ea trebuie în fiecare zi să-mi facă mâncare de pătlăgele, nu știu cum. De câte ori vin acasă, ea trebuie să mă întâmpine; ce mai faci, dragul meu? În acord trebuie să se prevadă și îndatoririle lui: El, când vine acasă, trebuie să aducă flori.

Păi, dacă te căsătoriți, le reglezi pe parcurs.