Ion Cristoiu: Se lucrează la un Program de guvernare, dar nu se știe pentru ce Guvern

Indiscutabil, am ținut neapărat să urmăresc în direct conferința de presă de la Cotroceni pentru a vedea ce se întâmplă. Și acolo am înțeles, din ce a spus până acum la portiță președintele, că se lucrează la schița unui program de guvernare și un acord de guvernare. Și, chiar în deschiderea conferinței de presă, domniei a sa a zis așa: . Deci, un grup de lucru. <Începând ieri, au început grupul de lucru pentru elaborarea programului de guvernare. Deci, acolo sunt grupuri de lucru>. Acela cu deficitul, da?, .

Eu, în afară de PNL, nu am văzut… Deci, disponibilitatea de a participa la guvernare este lansată din partidul în cadrul consultărilor. Oficial, la consultări spune: Noi vrem să participăm. Nu vrem să participăm:. Din câte am văzut de la domnul Sorin Grindeanu, ei nu s-au decis dacă participă sau nu. Am înțeles că fac un fel de referendum, nu știu, cu primarii… Deci, eu n-am auzit până acum din gura președintelui interimar al PSD că PSD-ul participă la guvernare. Și tot n-am înțeles constituțional. Președintele a sunat pe fiecare și a zis… Pe AUR i-a sunat? Nu. Pe Șoșoacă, partidul șoșoacă? Nu. Bă, vreți să participați? Păi, vă zici să participăm la guvernare? Adică, de ce a sunat? Și cum de a sunat patru partide? Și a zis, bă, vreți să participăm la guvernare? Da. Păi, și el face guvernul? Adică, s-au adunat acolo. Și a zis, bine, PSD-ul, trimite-ți un reprezentant, da? Tehnic. Nu am auzit discuție tehnică despre programul de guvernare.

Programul de guvernare este o discuție politică, pentru că ați văzut. PSD-ul, nu știu, nu vrea creșterea TVA la alimente, nu știu, vrea sau nu vrea scăderea pensiilor. Deci, este vorba de o politică. USR-ul vrea să tai totul. PNL-ul vrea să apere pe capitaliști, PSD-ul pe angajații capitaliști. Deci, nu am auzit de discuții. Deci, se discută.

Deci, e încoadă, schiță unui program de guvernare de cine? Eu nu am auzit. Deci, după părerea mea, fiecare partid, când a participat la alegeri, a participat cu un proiect de țară, cu un program de guvernare, da? Și ăia s-au dus la Bolojan, reprezentantul, că nu e Bolojan, și a zis, domnule, ce facem noi? Dacă e vorba de cât de cât de un program de guvernare al coaliției, trebuie discutat de liderii partidelor. Păi ce te duci acolo? Deci, eu tot n-am înțeles nimic. Am înțeles până la urmă, din ce se întâmplă până acum, că, de fapt, președintele, încălcând Constituția, face guvern, face program de guvernare.