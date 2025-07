Ion Cristoiu: Tot în numele lui Nicușor Dan, Oana Țoiu anunță că România e dispusă să cumpere arme pe bani grei ca să dea cadou Ucrainei. Se discută de cedarea unui nou sistem Patriot

Mai ales în rândul tinerilor, perspectiva de a merge pe front și a muri acolo, că ei vor tinerii, este înfricoșătoare. Față de știrile transmise pe rețelele sociale că România se va implica în războiul din Ucraina până la trimiterea de trupe combatante, autoritățile, în frunte cu Nicușor Dan, au desmințit, deci au dus o campanie de desmințire și chiar de condamnare a unor asemenea știri, deoarece ele sunt rezultatul campaniei rusești, a războiului hibrid al Rusiei și ele sunt fake news-uri.

Iată însă că ministra de externe, Oana Țoiu, care nu atât că este useristă, ci că a fost pusă de Nicușor Dan pentru a-i transpune în practică viziunea sa de implicare tot mai hotărâtă a României în războiul din Ucraina, într-un context în care, de exemplu, Administrația Trump încearcă, chiar dacă nu reușește, să facă pace, dar oricum Administrația Trump evită pe cât posibil creșterea tensiunii, a escaladării, deci Oana Țoiu declară, în deplinătatea facultăților ei mentale, la un post de televiziune, că România trebuie să treacă de la sprijinirea Ucrainei pentru ca aceasta să reziste ofensivele rusești, este o teză și a NATO, și a Administrației Trump, dar chiar și a liderilor occidentali, și trebuie să treacă de la această etapă, să o depășească și să sprijine Ucraina pentru câștigarea războiului.

Am explicat într-o pastilă anterioară că câștigarea războiului înseamnă că Ucraina declanșează o contraofensivă, sau chiar și îi aruncă pe rușii în mare, sau declanșează, nu știu, un război nuclear, că nu prea văd cum poate câștiga războiul. Dar, în aceste condiții, Oana Țoiu anunță o implicare a României până la trimiterea de trupe combatante, pentru că alta ce poate fi concluzia, cum să ajuți Ucraina să câștige războiul, de altfel decât trimitându-i oameni, pentru că ea de asta are nevoie, nu atât de armament. Asta, pe fondul, cum să zic, unei neliniști colective în legătură cu creșterea implicării noastre și neliniște adâncită, sporită, de primele acțiuni de politică externă ale lui Nicușor Dan, care au fost de și mai mare satelizare a României, ca, cum să spun, față de Kiev, deci la ora actuală, sub Nicuțor Dan, putem vorbi că România e satelitul Ucrainei, nici măcar al Germaniei, sau al Franței, sau al Americii.

Atât de puternică este influența lui Zelenski în România. În aceste condiții, nu mai e un fake news. A venit ministra de Externe și, până acum, nici Președinția, nici premierul, nici vreun lider al coaliției de guvernare nu au simțit nevoia să ne clarifice.

Ba mai mult! Pentru a adânci această neliniște colectivă, tot Oana Țoiu vine și ne spune în numele lui Nicușor Dan că România e dispusă să cumpere arme, la propunerea lui Trump, cu banii noștri, pe care să le facă cadou Ucrainei. Ba chiar să facă deja cadou un sistem Patriot, da? Păi, Anglia, nu, Franța, Italia, unele țări europene se opun acestei propuneri, care, sigur, e a negustorului Trump, dar este devastatoare pentru bugetul unei țări. Cum adică? Noi să cumpărăm arme ca țară membră a NATO, dar nici măcar pentru noi, și să le dăm ucraininilor.

Deci, eu zic așa, e clar că ea a anunțat că vom mai da un sistem Patriot pe gratis, da? În numele cui vorbește? În numele lui Nicușor Dan. Deci, e clar că România, prin venirea la președinție a lui Nicușor Dan, a trecut într-o nouă etapă de implicare în războiul din Ucraina, și nume, o implicare totală, mergând până la trimiterea de trupe combatante.