„Regina dramelor”. Darren Cahill intervine în polemica iscată de Kerber prin atacul neobişnuit la adresa Biancăi Andreescu

Kerber a stârnit controverse după ce a numit-o pe Bianca Andreescu "cea mai mare regină a dramelor" la finalul înfrângerii din turul al treilea de la Miami, iar Chris Evert şi Darren Cahill au intrat rapid în discuţia care s-a viralizat în lumea sportului alb.

Prima care a reacţionat a fost marea campioană Chris Evert, care a dat-o exemplu pe Naomi Osaka şi modul în care actualul lider mondial reacţionează la finalul meciurilor: "O mare calitate despre Naomi Osaka. Când pierde, dă uşor din cap, zâmbeşte şi te priveşte în ochi. Câţi fac asta?", a scris Evert, pe twitter. Iar postarea americancei a atras şi un răspuns din partea lui Darren Cahill, fostul antrenor al lui Halep ducând discuţia înspre Simona şi Venus Williams: "Bine spus. Este, de asemenea, una dintre cele mai mari calităţi ale Simonei. Nicio diferenţă în strângerea de mână atunci când câştigă şi când pierde. Întotdeauna respectuos. Venus, de asemenea, la fel", a punctat fostul tehnician al Simonei.

