Rezultatele meciurilor din turul 1 al Cupei României

Partidele contând pentru primul tur din faza naţională a Cupei României s-au disputat miercuri.

Patru din cele şapte câştigătoare ale fazei regionale s-au calificat mai departe: CS Gloria al Oraşului Geoagiu, SCM Râmnicu Vâlcea, ACS Viitorul Ileana şi CS Axiopolis Cernavodă.

Iată rezultatele complete:

ACS Viitorul Şimian – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 3-0

CSO Retezatul Haţeg – CSM Jiul Petroşani 0-17

ACS Pobeda Stár Bišnov – CS Phoenix Buziaş 1-7

CS Avântul Periam – ACS Progresul Pecica 0-1

CS Gloria Lunca-Teuz Cermei – ACB Ineu 1-1, 2-2, 9-10

CS Diosig-Bihardiószeg – CS Crişul Chişineu Criş 1-1, 1-3 după prel.

CSM Victoria Carei – SCM Zalău 0-0, 0-1 după prel.

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare 1-2

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CS Minerul 1947 Ocna Dej 3-2

CS Ocna Mureş – CS Sănătatea Servicii Publice 2-4

CS Universitar din Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 5-0

CS Gloria al Oraşului Geoagiu – CS Armata Aurul Brad 3-1

ACS FC Avrig – CS Metalurgistul Cugir 1-4

ACS Muscelul Câmpulung Elite – ACS Olimpic Cetate Râşnov 2-1

ACS Kids Tâmpa Braşov – ASC Olimpic Zărneşti 2-6

CSM Avântul Reghin – ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 0-1

CSO Viitorul Darabani – CSM Bucovina Rădăuţi 0-1

ACS Şomuz Fălticeni – CS Ştiinţa Miroslava 2-1

CSM Vaslui – AS FC Rapid Brodoc 1-2

ACS KSE Târgu Secuiesc – CSM Bacău 1-2

ACS Fotbal Club Bacău – CS Aerostar Bacău 3-0

CSM Focşani 2007 – CS Sporting Lieşti 0-1

CS Amara – ACS Recolta Gheorghe Doja 2-1

ACS Voinţa Limpeziş – CS Păuleşti 1-1, 1-2 după prel.

CS Axiopolis Cernavodă – AS FC Agricola Borcea 2-2, 5-2 după prel.

CS Gloria Băneasa – CS Gloria Albeşti 5-0

AFC Dunărea 2005 Călăraşi – ACS Înainte Modelu 4-1

ACS Viitorul Ileana – CS Dinamo Bucureşti 3-1

CSO Petrolul Potcoava – CSM Cetatea Turnu Măgurele 2-0

ACS Vediţa Coloneşti – CS Sporting Roşiori 2008 2-1

AS FC Pucioasa – CSM Flacăra Moreni 2-3

SCM Râmnicu Vâlcea – ACS Minerul Costeşti 3-0

ACS Cozia Călimăneşti – ACS Flacăra Horezu 1-0

AFC 1919 Dacia Unirea Brăila – CS Viitorul Ianca – amânat

AFC Odorheiu Secuiesc – ACS SR Municipal Braşov – rezultatul va fi stabilit de Comisiile FRF.

ACS Progresul Ezeriş – AFC Voinţa Lupac, ACS Unirea Bascov – CS Real Bradu şi CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei – CS Lotus Băile Felix nu s-au disputat.

Turul 2 al competiţiei este programat în 9 august, iar în 16 august va avea loc Turul 3.

Iată programul fazei naţionale:

Play-off: 30 august 2023

Faza grupelor, etapa 1: 27 septembrie 2023

Faza grupelor, etapa 2: 1 noiembrie 2023

Faza grupelor, etapa 3: 6 decembrie 2023

Sferturi de finală: 3 aprilie 2024

Semifinale: 24 aprilie 2024

Finala Cupei României: 15 mai 2024.