Ricardo Grigore, în lacrimi după înfrângerea cu FCSB. Negoiţă l-a atacat dur

Ricardo Grigore a început să plângă la finalul meciului Dinamo - FCSB, scor 0-3. Fundaşul de 21 de ani a spus că îi vine să se lase de fotbal.

În 5 zile, Dinamo a pierdut două meciuri. Cu Sepsi în Liga 1 şi cu FCSB în semifinalele Cupei României. Dinamo se află pe penultimul loc în play-out, cu 17 puncte, la 13 distanţă de primul loc ocupat de Viitorul.

Lacrimile lui Ricardo nu l-au impresionat pe patronul Ionuţ Negoiţă.

„Mă simt ultimul om. Acum, în momentul ăsta, îmi vine să mă las. Nu mai am cuvinte, credeţi-mă. Am crescut la clubul ăsta... Mereu am zis, la Dinamo, că vom face ceva în sezonul viitor. Apoi sezonul viitor.

Şi nu s-a întâmplat nimic. De trei ani acelaşi lucru. Trebuie să strângem rândurile, dar nu se mai poate.

Nu ne trezim din coşmarul ăsta urât. Nu putem să dăm gol, să facem jocul de la antrenamente, unde avem răutate, posesie, atitudine. Când vine meciul, uităm fotbalul, cu toţii. FCSB ne-a prins într-o situaţie chiar foarte grea”, a spus Ricardo Grigore, la finalul meciului.

„Cred că înainte să plângă Grigore mai bine se concentra pe fotbal, nu să facă greve şi alte lucruri care nu se fac de profesionişti. Văd că jucătorii au fost foarte vocali. Ca Mihai Popescu, e a nu ştiu câta oară când cade în fund. Dar el e lider, îndeamnă jucătorii la revoltă, dar cade în fund! Toată lumea are pretenţii, vor salarii plătite la zi şi cât mai mari, dar la rezultate, să le trecem la şi altele. Şi asta când am avut bugetul de play-off”, a spus Ionuţ Negoiţă, potrivit digisport.ro.