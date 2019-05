Ronaldo Nazario: Mulţi jucători sunt disperaţi să-şi cumpere cele mai noi şi mai scumpe maşini | VIDEO

Ronaldo Luis Nazario da Lima (42 de ani), fostul mare fotbalist de la Inter Milano şi Real Madrid, în prezent preşedinte la Real Valladolid, a oferit un interviu în care a discutat şi problemele fotbalului actual.

După retragerea din cariera de fotbalist, Ronaldo nu a dorit să intre în antrenorat şi s-a îndreptat către partea de conducere. În septembrie 2018 a preluat-o pe Real Valladolid, iar echipa sa a reuşit să se salveze de la retrogradare în ultime etape din La Liga.

Brazilianul a atras atenţia fotbaliştilor tineri, care adesea adoptă un stil greşit când ajung să obţină sume mari de bani: "Mereu m-a înspăimântat asta. Am văzut jucători care făceau foarte mulţi bani, iar după doi ani în care n-au mai jucat, au rămas faliţi, au pierdut aproape tot. Mulţi jucători sunt disperaţi să-şi cumpere cele mai noi şi mai scumpe maşini, iar noi trebuie să le arătăm că realitatea este diferită, iar viitorul este foarte lung. Mereu le spun oamenilor să aibă grijă de banii lor", a declarat Ronaldo, în interviul acordat Marca.



Ronaldo a vorbit şi despre fotbalistul său preferat de la momentul actual, Kylian Mbappe (20 de ani), vedeta lui Paris Saint-Germain: "Îl ador. Este rapid, foarte bun la finalizare şi are doar 20 de ani. Îl ştim deja de trei ani pentru că are foarte mult talent. Nu ştiu cum sunt evaluaţi jucătorii în ziua de astăzi, dar cine sunt eu să vorbesc? Cluburile au plătit mulţi bani şi pentru mine sau Zidane. E o evoluţie normală în fotbal"





Ronaldo este triplu câştigător al Balonului de Aur şi a obţinut două Campionate Mondiale alături de Brazilia, în 1994 şi 2002. În cariera sa, atacantul a evoluat pentru formaţiie Sao Cristovao, Cruzeiro, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid, AC Milan şi Corinthians.

