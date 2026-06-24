Ruse și Begu joacă miercuri pentru un loc în sferturile turneului WTA 500 de la Bad Homburg, ultimul test pe iarbă înainte de Wimbledon

Gabriela Ruse (105 WTA), venită din calificări, va juca în a doua confruntare a zilei, urmând să o înfrunte pe rusoaica Anna Kalinskaya după ora 13:30.

Ruse traversează o perioadă excelentă pe iarbă, după ce a reușit una dintre cele mai importante victorii ale carierei, învingând-o categoric în primul tur pe cehoaica Linda Noskova, numărul 10 mondial și cap de serie numărul cinci, cu scorul de 6-1, 6-3.

Succesul obținut în fața campioanei de la Berlin a reprezentat doar a treia victorie din cariera româncei în fața unei jucătoare din Top 10 mondial și prima reușită de acest gen pe iarbă. Grație succesului, Ruse a urcat deja până pe locul 97 în clasamentul WTA live.

În meciurile directe, scorul dintre Ruse și Kalinskaya este egal, 1-1. Românca s-a impus în primul duel, disputat în 2017, la un turneu ITF din Germania, în timp ce rusoaica a câștigat confruntarea de la Adelaide, din acest an.

Tot miercuri, după ora 18:00, în ultimul meci al zilei, Irina Begu (211 WTA) o va întâlni pe Karolina Muchova (Cehia), favorita numărul patru a competiției.

Begu a ajuns în optimile de finală după un meci dramatic disputat împotriva veteranei americane Venus Williams, de care a trecut cu 6-2, 4-6, 7-6 (8/6), la capătul unui duel de aproape trei ore. Victoria a reprezentat și o revanșă pentru româncă, după înfrângerea suferită în fața lui Williams la Toronto, în 2017.

Confruntarea cu Muchova va fi a cincea dintre cele două sportive, bilanțul întâlnirilor directe fiind egal, 2-2. Toate precedentele dueluri s-au disputat însă pe zgură, astfel că partida de miercuri va reprezenta prima confruntare dintre Begu și jucătoarea cehă pe iarbă.

Turneul WTA 500 de la Bad Homburg este ultima competițiile de pregătire pentru Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.