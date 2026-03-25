Selecționerul Turciei, înainte de barajul cu România: Vom fi o echipă care știe ce are de făcut

„La meciul de mâine vom fi o echipă care știe foarte bine ce are de făcut pe teren. Trebuie să jucăm un meci complet. Trebuie să fim pregătiți pentru fiecare moment, pentru orice situație și acțiune care poate apărea. Indiferent de ce se întâmplă, vrem să ne impunem propriul joc”, a declarat selecționerul Turciei, italianul Vincenzo Montella.

„Nu este nevoie să punem jucătorii sub presiune. Sperăm ca mâine să obținem un rezultat foarte bun. Știm că pentru noi este un meci extrem de important. Nu doar pentru noi, ci și pentru țară este un meci foarte, foarte important. Pentru că au trecut mulți ani de când continuă această așteptare (n.r. – de calificare la turneul final) și, sincer, vrem să punem capăt acestei așteptări”, a mai spus Montella.

Selecționerul a insistat că echipa trebuie să rămână unită și concentrată până la final.

„Aceste meciuri, fiind manșă unică, au adesea intensitatea unei finale. Iar în astfel de partide, atunci când apar momente dificile, trebuie să arătăm acea unitate pe care am demonstrat-o până acum. De aceea, vrem să facem tot ce ne stă în putere până la final pentru a obține rezultatul dorit”, a afirmat antrenorul.

În final, Montella a reiterat că jucătorii nu trebuie să resimtă presiunea acumulată în jurul obiectivului.

„Nu este nevoie să-i supunem pe jucători unei presiuni suplimentare. Îi pregătim în cel mai bun mod posibil pentru a evolua la capacitate maximă. Cred că nu este nevoie să încărcăm echipa cu anxietate sau presiune excesivă, pentru că jucătorii noștri au capacitatea de a face față oricărei presiuni. Sunt convins că mâine vom obține un rezultat foarte bun”, a încheiat selecționerul.

Prezent la conferință a fost și jucătorul de la Real Madrid, Arda Guler, care a spus că încrederea în rândul jucătorilor este foarte ridicată.

„Atmosfera din cadrul echipei este una foarte bună. Pot spune că sentimentul de încredere este la un nivel foarte înalt, pentru că știm că suntem într-o formă bună. Am mai jucat meciuri importante și știm că am obținut rezultate bune. Din acest punct de vedere, pot spune că atmosfera din echipă este una excelentă”, a spus Guler.

Partida dintre Turcia și România este programată joi, de la ora 19:00. Câștigătoarea va evolua apoi, pentru accederea la turneul final, împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.