Simona Halep e în semifinală la Transylvania Open unde o aşteaptă pe Emma Răducanu

Confruntarea dintre cele două sportive din România a fost adjudecată fără emoţii de fostul număr 1 mondial, Simona Halep, care a învins-o pe „Contesa Dracula” Cristian, cu un incontestabil 6-1, 6-1.

Cristian a jucat puţin timorată, fără să mai arate jocul dezinvolt din primele două meciuri de la Cluj.

Simona Halep nu a arătat nici un moment de slăbiciune, în ciuda problemelor avute cu o zi înainte la spate, cedând doar două game-uri, într-un meci ce a durat doar o oră şi 9 minute.

La interviul de la finalul meciului, Simona Halep a declarat:

„Am dat tot ce am putut azi şi sunt foarte bucuroasă că am putut câştiga şi ajunge în semifinale la Cluj. E o bucurie să joc semifinala aici, unde presiunea terenului propriu e mai mare, dar e şi mai motivatoare.

Am făcut tot ce am putut, mi-am tratat spatele ieri şi în această dimineaţă, mă simt mai bine şi mă bucur că am putut câştiga. Azi a fost mult mai bine, am încercat să uit de asta şi să mă bucur. Sunt foarte mândră de performanţa mea.

M-am simţit mult mai bine, dar sunt obişnuită cu aceste dureri (la spate, n.r.), dar azi am uitat de ele, pentru că am învăţat să le administrez. Jaqueline e o jucătoare tânără şi puternică şi are un viitor frumos înainte”.

Simona Halep va întâlni în senmifinală pe câştigătoarea meciului dintre Emma Răducanu şi Marta Kostyuk.