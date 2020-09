Simona Halep este în semifinalele turnelui de la Roma, după o confruntare ce a durat doar 49 de minute

Simona Halep merge în semifinalele tuneului de la Roma, după o partidă de doar 49 de minute cu Putintseva. Sportiva din Kazakhstan s-a retras în setul al doilea din pricina unei accidentări.

În semfinale Halep( locul 2 WTA) o va înfrunta pe învingătoarea disputei dintre Azarenka( locul WTA 14) şi Muguruza( locul 17).

Muguruza a eliminat-o anul acesta pe sportiva noastră în semifinalele de la Australian Open.

Turneul de la Roma serveşte ca pregătire pentru Roland Garros care va avea loc între 21 septembrie - 11 octombrie.

It just wasn't her day.



