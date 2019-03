Simona Halep, VICTORIE zdobitoare în faţa lui Venus Williams: Este întotdeauna o plăcere să joc împotriva surorilor Williams. Sunt mândră că am putut să câştig | VIDEO

În meciul care o poate duce în careul de aşi, Simona se va duela cu o chinezoaica numită Wang: fie cu Yafan (numărul 50 WTA), fie cu Qian (a 18-a jucătoare a lumii). Meciul celor două conaţionale e programat la ora 02:30.

După meci, Simona Halep a declarat că este o plăcere pentru ea să joace împotriva surorilor Williams. La interviul acordat pe teren, Simona a fost anunţată că are 207 săptămâni la rând în top 10 mondial.

"E foarte impresionant, mă bucur că reuşesc aceste lucruri importante. Sunt fericită pentru munca şi efortul meu, mă bucur că pot juca tenis", a replicat Simona, înainte să vorbească despre ce înseamnă pentru ea un meci cu Venus şi cum trebuie câştigat acesta: "Ştiam că nu cedează niciodată, că trebuie să fii acolo la fiecare minge şi să lupţi. Ştiam că trebuie să stau aproape de linia de fund şi să am un ritm bun. E mereu o plăcere să joci în faţa surorilor Williams. Vă mulţumesc tuturor, ne vedem runda viitoare".

"I just had to adjust myself to the game, and I think I did it pretty well." @Simona_Halep is pleased with her progression at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/kb7qHQ7DLZ