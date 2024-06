Sinner trece cu uşurinţă de Dimitrov şi e în semifinală la Roland Garros

Italianul, care a cucerit primul său titlu major la Australian Open în ianuarie, a avut controlul pe tot parcursul celor două ore şi 30 de minute de joc, în faţa lui Dimitrov, aflat pentru prima dată în sferturi la Roland Garros.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a lovit curat, s-a mişcat liber şi a jucat cu o intensitate ridicată, părând nemulţumit după ce nu a reuşit să servească la 5-4 pentru a obţine victoria în tie-break-ul din setul al treilea. Sinner a reuşit 29 de lovituri câştigătoare şi a câştigat pe serviciul lui Dimitrov de patru ori, potrivit Infosys Stats, pentru a ajunge la 4-1 în confruntările directe ale celor doi.

„Sunt foarte fericit. Am mai jucat de câteva ori şi ştiam la ce să ne aşteptăm", a declarat Sinner. "Am jucat o finală la Miami şi este întotdeauna greu să joci împotriva lui. Este un talent atât de mare şi un tip de treabă. Prestaţia mea a fost foarte solidă, mai ales în primele două seturi. Am avut un pic de presiune când serveam pentru meci, dar este normal, acesta este tenisul. Sunt mulţumit de cum am jucat mai târziu şi de faptul că sunt în semifinale."

Sinner are un record de 12-0 la turneele majore în acest an. Câştigător a 13 turnee ATP în carieră, italianul va juca în continuare cu Carlos Alcaraz sau Stefanos Tsitsipas, în prima sa semifinală de la Roland Garros. Sinner este la egalitate cu Alcaraz, 4-4 în întâlnirile directe, în timp ce pe Tsitsipas îl conduce cu 3-6.

Sinner are garantată urcarea pe locul 1 în clasamentul ATP, începând de luni, după ce Novak Djokovic s-a retras marţi de la Roland Garros, înaintea meciului din sferturi cu Casper Ruud, din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

Djokovic trebuia să ajungă în finală pentru a avea o şansă de a rămâne pe locul 1. Italianul va fi al 29-lea jucător care urcă pe primul loc şi primul din ţara sa.

„Ce pot să spun. În primul rând, este visul oricărui jucător să ajungă numărul 1 mondial", a declarat Sinner, citat de site-ul oficial ATP. „În altă ordine de idei, să-l văd pe Novak că se retrage aici cred că este dezamăgitor. Îi doresc o recuperare rapidă".

Sinner a ajuns la Roland Garros după ce a ratat Roma din cauza unei accidentări la şold, şi a cedat un singur set la Paris.

Dimitrov, care s-a calificat în optimi la toate cele patru turnee majore, nu a reuşit să regăsească nivelul pe care l-a produs în timpul victoriei din turul patru împotriva lui Hubert Hurkacz.

Bulgarul în vârstă de 33 de ani a fost grăbit în unele momente pe terenul Philippe-Chatrier, Sinner forţându-l pe al zecelea favorit să greşească prin profunzimea şi forţa loviturii sale.

Sinner are acum 33 de victorii şi doar două înfrângeri în acest an şi devine doar al patrulea italian care ajunge în semifinale la Roland Garros. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti şi Marco Cecchinato au reuşit anterior această performanţă.