Sinteza ”Ohii pe mine. ”Andrei Brisc, arbitru ATP şi WTA la 19 ani. Ce spune despre meciul în care a arbitrat-o pe Simona Halep: ,,Era cu totul o altă atmosferă…”

Andrei Brisc – invitat al emisiunii ,,Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu – este un tânăr cu poveste de cursă lungă.

La cei 19 ani ai săi, este arbitru naţional de tenis, antrenor, dar şi student la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi la Facultatea de Geografie.

A arbitrat competiţii WTA şi ATP, dar şi două meciuri în care a jucat Simona Halep. Se vizează un arbitru de succes sau un profesor de geografie cu patalama? Cum vede Andrei Brisc generaţia viitorului?

Andrei Brisc, arbitru ATP şi WTA la 19 ani: ,,Oficial, am devenit arbitru la 15 ani!”

La vârsta la care cei mai mulţi dintre tineri se joacă pe calculator, Andrei Brisc îşi construieşte, pas cu pas, cariera de arbitru. La 15 ani, devenea oficial arbitru, iar în 2020, după alte examene, devenea arbitru principal naţional. Nu are niciun gând să se oprească aici. Mai mult, am punea spune că traseul lui în arbitraj abia a început.

,,Da, într-adevăr, pot să zic că sunt o excepţie! Arbitrajul mi-a plăcut de la primele turnee. La vârsta de 10 ani deja începusem să fiu pasionat, să studiez anumite regulamente. Deja începusem să stau alături de alţi arbitrii mai în vârstă, mai furam meserie... Oficial, am devenit arbitru la 15 ani. Pentru a deveni arbitru în România în acea perioadă, trebuia să am 14 ani împliniţi şi să parcurg o şcoală locală de arbitraj. Când am avut 15 ani, am luat examenul la o şcoală din Cluj şi acolo am devenit arbitru. Pe urmă, am mai urmat încă două şcoli de arbitru. În 2018, am devenit arbitru naţional de scaun şi în 2020 am devenit arbitru naţional principal în urma unei şcoli de la Oradea.”

Andrei Brisc, tânărul din Zalău care a arbitrat-o pe Simona Halep

Meciul care i-a rămas la suflet este cel în care a arbitrat-o pe Simona Halep. Atunci a fost cu adevărat mândru de ceea ce a devenit. Ştie însă că nu este delor simplu.

În arbitraj, când începe meciul de tenis, rămâi doar tu cu tine şi cu deciziile pe care le ai de luat. Nu este loc loc de greşeli, aşa că Andrei îşi doreşte să fie mai bun cu fiecare meci.

”Cel mai important meci ca arbitru a fost când am avut 17 ani, respectiv la Sports Festival – Cluj-Napoca, unde am reuşit să o arbitrez pe Simona Halep în cadrul unui meci demonstrativ. A fost, de departe, cel mai important meci pe care l-am arbitrat din scaun. Emoţii clar am avut, mai ales că era prima dată când arbitram cu microfon, aveam şi copii de mingi la meci, erau spectatori, 1.000 de oameni, era cu totul o altă atmosferă.”

Ce spune Andrei Brisc despre educaţia viitorului

Tânărul de 19 ani nu neglijează însă nici şcoală pe care a încercat să o ţină mereu pe o poziţie prioritară. Aşa cum spuneam, este student la două facultăţi din Zalău. Mărturiseşte însă că situaţia actuală – cu şcoală online – nu îl avantajeazăn deloc. Îşi doreşte să se reîntoarcă cât mai repede, fizic, la şcoală.

,,Este un moment critic în cadrul educaţiei. Am simţit personal, anul trecut având bacalaureatul, făcând online câteva luni. A fost foarte dificil. La fel şi anul acesta la facultate. Nu se poate numi studiu ceea ce facem noi în mediul online. Trebuie cât mai repede să mergem fizic la şcoală, altfel va fi foarte dificil”