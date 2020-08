Skateboardingul: Sportul olimpic de la Tokyo, mai puţin apreciat de români. „Văd foarte mult potenţial în jurul meu”

Skateboardingul va fi introdus ca sport olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar românii nu au păreri bune despre sport. Chiar dacă în comunităţile de skateri din România sunt zeci de mii de membri, tot nu există o federaţie de skateboarding la noi în ţară.

Unii sunt studenţi, iar alţii au joburi stabile. Unii se dau cu placa doar de plăcere, în timp ce alţii participă la campionate mondiale de unde se întorc cu medalii. Un lucru e cert, cu toţii îşi doresc ca sportul lor să fie mai apreciat în România.

„Datorită acestui sport am avut şi ocazia să călătoresc în alte ţări. Când am luat locul 2 în campionatul mondial de freestyle skateboarding din Suedia, atunci am simţit că toată munca mea a arătat un rezultat”, povesteşte Alex Ştirbu, corporatist şi skater profesionist.

„E o variantă foarte bună de transport mai ales în contextul COVID”, crede skaterul amator Ştefan Voronca, doctorand UPB şi Insa Strasbourg. Alex îi împărtăşeşte părerea: „Maşina nu îmi oferă flexibilitatea pe care mi-o oferă placa de skateboard.”

„Aş spune că un skate bun pentru cineva care nu a început încă să sară cu el ar costa un milion. (...) Poate ajunge până pe la 4, poate chiar 5 milioane un skate complet”, mai spune Ştefan.

Alex consideră că „este un sport desconsiderat în ţara noastră, nu este cunoscut”, iar Ştefan este de acord: „Nu poţi trăi în România de pe urma skateboardingului. Văd foarte mult potenţial în jurul meu, văd oameni care îşi dedică nu numai timpul liber, aleg să facă asta ca o profesie, atât cât se poate în ţara noastră”

„Mi-ar plăcea să văd mai multă susţinere şi implicare din partea autorităţilor sau României, sau guvernului sau cum vreţi să-i spuneţi, pentru că până la urmă este un sport”, adaugă el.