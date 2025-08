Son pleacă de la Tottenham şi semnează cu LA FC într-un transfer record pentru MLS

Atacantul sud-coreean în vârstă de 33 de ani a anunţat decizia de a pleca duminica trecută, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute înaintea meciului amical dintre Spurs şi Newcastle, disputat chiar în ţara sa natală, Coreea de Sud. Acela a fost şi ultimul meci al lui Son în tricoul formaţiei londoneze.

Jucătorul a declarat că hotărârea de a pleca fusese luată cu ceva timp în urmă, dar a fost împărtăşită doar cu câţiva colegi. Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a fost informat din timp, înaintea amicalului cu Reading din debutul pregătirii de vară.

Deşi a avut oferte consistente din Arabia Saudită, Son a ales provocarea MLS, dorindu-şi o nouă experienţă în carieră. Transferul său la LAFC devine cel mai scump din istoria ligii nord-americane.

Son a evoluat timp de 10 sezoane la Tottenham, marcând peste 150 de goluri în toate competiţiile şi devenind unul dintre cei mai iubiţi jucători ai clubului.

Miercuri seară, Son a transmis şi o scrisoare de despărţire de clubul englez, pe reţelele de socializare.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun de la Tottenham Hotspur, clubul care mi-a fost casă timp de 10 ani. Când am ajuns în 2015, nu vorbeam engleză şi nu ştiam nimic despre Londra, dar m-aţi primit cu căldură şi mi-aţi fost alături în fiecare pas. Am venit ca un băiat din Coreea cu visuri mari şi plec cu inima plină de recunoştinţă. Am trăit momente de neuitat: debutul, premiul Puskás, Gheta de Aur, iar cel mai special dintre toate – câştigarea trofeului european la Bilbao. A fost o onoare să port banderola de căpitan şi să lupt alături de voi”, a scris Son.