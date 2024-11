Start promiţător pentru Bernadette Szocs la WTT Champions Frankfurt 2024

Bernadette Szocs, ocupanta locului 16 în clasamentul mondial şi dublă vicecampioană europeană, a început competiţia cu o victorie importantă. Românca a învins-o pe Suh Hyo Won din Coreea de Sud (locul 21 mondial) cu 3-1 (11-8, 11-6, 8-11, 12-10), înregistrând prima victorie împotriva jucătoarei asiatice în cinci întâlniri directe.

"Am fost entuziasmată să vin din nou în Frankfurt, pentru că la ediţia trecută am avut o prestaţie bună aici, iar de această dată vreau să pot performa şi mai bine. Când am auzit că va fi WTT Champions aici, am fost fericită şi am aşteptări mari," a declarat Bernadette Szocs, pentru pagina de socializare a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

În runda următoare, Szocs o va întâlni pe Chen Xingtong din China, a patra favorită în competiţie.

De asemenea, Elizabeta Samara, clasată pe locul 58 mondial, îşi va începe parcursul la WTT Champions Frankfurt marţi, de la ora 17:20, împotriva Xiaonei Shan din Germania.