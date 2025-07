Sora lui Kim Jong Un respinge apropierea de noul guvern din Coreea de Sud. Phenianul își întărește relația cu Moscova

Comentariile lui Kim Yo Jong sugerează că regimul de la Phenian, concentrat în prezent pe extinderea cooperării cu Rusia, nu vede niciun motiv să reia curând diplomația cu Seulul sau Washingtonul. Experții spun că aceasta urmărește, probabil, să creeze o fisură între Coreea de Sud și SUA, scrie AP.

„Reiterăm poziția oficială că, indiferent de politica adoptată sau de propunerile făcute de Seul, nu suntem interesați și nu există niciun motiv pentru o întâlnire sau pentru a discuta vreun subiect,” a declarat Kim Yo Jong într-un comunicat transmis de presa de stat.

Aceasta este prima declarație oficială a Phenianului cu privire la guvernul noului președinte sud-coreean Lee Jae Myung, instalat în funcție la începutul lunii iunie cu promisiunea de a îmbunătăți relațiile grav deteriorate cu Coreea de Nord.

Administrația lui Lee a oprit difuzarea de mesaje anti-Phenian prin difuzoare la graniță, a luat măsuri pentru a interzice lansarea de baloane propagandistice de către activiști și a repatriat cetățeni nord-coreeni care au ajuns accidental în Sud cu bărci de lemn în urmă cu câteva luni.

Coreea de Nord denunță exercițiile militare comune Coreea de Sud – SUA

Coreea de Nord a evitat orice dialog cu Seulul sau Washingtonul după ce diplomația nucleară de nivel înalt dintre Kim Jong Un și fostul președinte Donald Trump a eșuat în 2019, din cauza disputelor privind sancțiunile internaționale. De atunci, regimul nord-coreean s-a concentrat pe dezvoltarea de arme nucleare mai puternice și a proclamat un sistem „ostil” de două state pe Peninsula Coreeană, rupând practic orice relație oficială cu Sudul.

Deși a apreciat „eforturile sincere” ale președintelui Lee de a îmbunătăți relațiile, Kim Yo Jong a afirmat că guvernul acestuia „se află tot în confruntare cu Coreea de Nord”. Ea a menționat exercițiile militare comune de vară dintre SUA și Coreea de Sud, pe care Phenianul le consideră repetiții pentru invazie.

Ministerul sud-coreean al Unificării a răspuns că Seulul va urmări în continuare reconcilierea cu Nordul pentru a realiza o coexistență pașnică. Purtătorul de cuvânt Koo Byoungsam a declarat că poziția Phenianului arată că regimul monitorizează cu atenție politica noului guvern sud-coreean, în ciuda lipsei de încredere.

Potrivit analistului Moon Seong Mook de la Korea Research Institute for National Strategy din Seul, Phenianul așteaptă ca Seulul să renunțe la alianța cu SUA. Kim Yo Jong, susține el, nu vede niciun beneficiu în a colabora cu Sudul cât timp proiectele economice comune sunt blocate de sancțiuni.

Phenianul își întărește relația cu Moscova

Coreea de Nord și-a consolidat relațiile cu Rusia, trimițând trupe și arme convenționale pentru a sprijini războiul din Ucraina, în schimbul asistenței economice și tehnologice.

Deși Donald Trump, aflat la al doilea mandat, s-a lăudat în repetate rânduri cu relația personală pe care o are cu Kim Jong Un și și-a exprimat dorința de a relua negocierile, Coreea de Nord nu a oferit până acum un răspuns public.

Profesorul Leif-Eric Easley de la Universitatea Ewha din Seul consideră că declarațiile lui Kim Yo Jong sunt adresate în primul rând audienței interne.

„Comentariile ei urmăresc să alimenteze mândria națională, prezentând Coreea de Nord ca fiind într-o poziție superioară, în ciuda dificultăților economice și a izolării internaționale. În plus, justifică programul nuclear și încearcă să creeze tensiuni între Seul și Washington”, a declarat Easley.

Totuși, avertizează Kwak Gil Sup, directorul centrului One Korea Center, există limite în ceea ce Coreea de Nord poate obține de la Rusia. El estimează că Phenianul ar putea schița un Plan B și Plan C pentru relațiile cu Seulul și Washingtonul, eventual la o reuniune majoră a Partidului Muncitorilor din ianuarie anul viitor.