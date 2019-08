Starul UFC Nate Diaz a fumat o ţigară cu cannabis, în timpul unui antrenament public

După ce a fumat din ţigară, Diaz a oferit-o fanilor săi.

”Am spus 'Împărţiţi-o'. Cu siguranţă este o reclamă bună”, a declarat Diaz, după eveniment.

După acest eveniment, Diaz a lămurit faptul că a fumat o ţigară care conţinea ulei de cannabis şi care nu avea în componenţa ei THC, substanţa psihoactivă din marijuana, interzisă de Agenţia Mondială Antidoping cu 24 de ore înaintea unui eveniment sportiv.

Nate Diaz îl va întâlni, sâmbătă, în cuşcă, pe Anthony Pettis în co-main event-ul galei UFC 241.

🔥 @NateDiaz209 lit up the stage at #UFC241 open workouts pic.twitter.com/qLiqbRtFwC