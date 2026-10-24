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Superliga de fotbal. Csikszereda M. Ciuc a obținut prima victorie în campionat

Csikszereda M. Ciuc a obținut sâmbătă prima victorie în campionatul național de fotbal. Ciucanii au învins pe teren propriu formația FC Voluntari. A fost un meci spectaculos între ultimele două clasate care a făcut parte din etapa a 13-a a Superligii.
Superliga de fotbal. Csikszereda M. Ciuc a obținut prima victorie în campionat
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
24 oct. 2026, 17:35, Sport
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Partida Csikszereda M. Ciuc-FC Voluntari s-a încheiat cu victoria gazdelor, 2-1. Scorul a fost deschis în minutul 23 de atacantul maghiar Marton Eppel. Oaspeții au egalat imediat după pauză.

În minutul 49, mijlocașul Godfried Roemeratoe a făcut 1-1, dar bucuria nu a ținut mult timp. După două minute, Szabolcs Nyitra a înscris pentru gazde. Partida a continuat în același ritm deoarece la faza următoare au înscris și oaspeții. Totuși golul a fost anulat pentru poziție de ofsaid după analiza făcută de sistemul VAR. Un alt gol, înscris însă de gazde, a fost anulat în minutul 90 din cauza unui henț.

În urma acestui rezultat, Csikszereda M. Ciuc rămâne pe ultima poziție în clasament cu 5 puncte. FC Voluntari este pe penultima poziție având 8 puncte în 13 meciuri.

Program încărcat în Superliga

Tot sâmbătă, în Superliga de fotbal se vor mai desfășura partidele FC Argeș-UTA Arad, de la ora 18.00, și derbiul FCSB-Rapid București, de la ora 21.00.

Primele meciuri ale etapei a 13-a s-au disputat vineri. Au fost două partide, ambele câștigate de oaspeți. Petrolul Ploiești a trecut de FC Botoșani, scor 3-1, iar U Cluj a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, 3-0.

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