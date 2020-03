Sute de suporterii olteni care trebuiau să meargă la meciul cu FCSB au rămas acasă. VIDEO

Potrivit reprezentanţilor Clubului Universitatea Craiova, aproximativ 700 de bilete au fost vândute, în Bănie, pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, de duminică seara.

Suporterii au aflat duminică la prânz că nu mai au acces pe stadion. În faţa Sălii Polivalente din Craiova, aproximativ 200 de membri ai galeriei Peluza Nord erau organizaţi şi aşteptau să plece cu autocarele spre capitală. Decizia i-a enervat pe unii dintre suporteri.

Liderul galeriei peluza Nord, Virgil Cancea, a declarat, pentru MEDIAFAX, că suporterii care-şi plătiseră deplasarea au primit banii înapoi şi că suporterii se supun măsurilor luate de autorităţi.

„Acum sigur, nu ne-a picat bine. Asta e altă discuţie, dar ce putem face... Ne-am conformat deciziilor luate de guvern. În mod organizat, noi eram aproximativ 200 de suporteri. Organizat însemând cu autocare. Am aflat de decizia guvernului, apoi am aşteptat să se încheie şedinţa de la LPF de unde ni s-a confirmat oficial că partida care ne privea pe noi, din această seară, FCSB-Universitatea, se joacă fără spectatori. Atunci am hotărât să nu ne mai punem în mişcare spre Bucureşti. Cu siguranţă se va găsi o soluţie pentru cei care au achiziţionat biletele, dar asta va anunţa clubul. În ceea ce priveşte deplasarea pe care noi am organizat-o, suporterii de la Peluza Nord, am rezolvat cu oamenii care şi-au plătit deplasarea şi le-am înapoiat sumele pe care ei le-au plătit", a declarat Virgil Cancea, liderul suporterilor Peluza Nord

Potrivit reprezentanţilor Clubului Universitatea Craiova, la ora 14, nu se ştia dacă staff-ul echipei va avea acces pe stadion.

„Eu sunt cu echipa la Bucureşti. Suporterii nu vor avea acces pe stadion. Nu am primit un comunicat oficial să vedem dacă cineva din staff va avea. Au fost vândute aproximativ 700 de bilete. Erau mulţi suporteri care nu erau din Craiova şi care veneau la meci. Cu siguranţă îşi vor primi banii înapoi", a declarat pentru MEDIAFAX, Florin Cârstea, reprezentant Clubul Universitatea Craiova

FRF a anunţat că vânzarea biletelor pentru meciul România U21 vs Danemarca U21, din preliminariile EURO 2021, a fost suspendată. Meciul este programat pentru 31 martie, pe Stadionul "Ion Oblemenco", din Craiova.

