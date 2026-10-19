Tadej Pogačar și-a stabilit principalele obiective pentru 2027: Turul Franței, Mondialele și Vuelta

„Obiectivul pentru anul viitor ar fi, desigur, Campionatul Mondial, în combinație cu Turul Franței și Turul Spaniei. Chiar dacă aș prefera să particip la Giro, va trebui, la un moment dat, să bifez și Vuelta. Cred că acesta va fi obiectivul pentru anul viitor”, a declarat Pogačar, citat de postul public sloven RTV Slovenija, sportivul participând la un eveniment caritabil de golf organizat la Volčji Potok.

Rutierul echipei UAE Team Emirates-XRG a dezvăluit planurile după ce a început pregătirile pentru noul sezon, în urma accidentării care i-a întrerupt prematur campania din 2026.

Anunțul marchează o schimbare importantă în planurile campionului sloven, care nu a câștigat încă Turul Spaniei, singura dintre cele trei mari curse pe etape pe care nu a trecut-o în palmares. Pogačar are cinci victorii în Turul Franței și un succes în Turul Italiei, obținut în 2024.

Ținte ambițioase într-un calendar aglomerat

Primul mare obiectiv al slovenului va fi Turul Franței, programat între 2 și 25 iulie 2027. Cursa va începe la Edinburgh, în Scoția, iar primele trei etape se vor desfășura în Marea Britanie, înainte ca plutonul să ajungă în Franța.

Pogačar va încerca să obțină al șaselea său titlu în cea mai importantă cursă de ciclism din lume, performanță prin care ar stabili un nou record al competiției. După succesul din 2026, slovenul a egalat recordul de victorii la general în Turul Franței, deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain.

Al doilea obiectiv major va fi Campionatul Mondial de ciclism pe șosea, programat în regiunea franceză Haute-Savoie. Cursa masculină este prevăzută pentru 29 august, la Sallanches, pe un traseu montan dificil, care include celebra Côte de Domancy, o ascensiune de 2,5 kilometri cu o pantă medie de 9,4%.

Potrivit traseului prezentat de organizatori, rutierii vor parcurge de mai multe ori circuitul din jurul orașului Sallanches, într-o cursă care ar însuma aproximativ 265 de kilometri și 5.700 de metri diferență de nivel. Pogačar va încerca să recâștige tricoul curcubeu, după ce accidentarea din acest an l-a împiedicat să-și apere titlul mondial, adjudecat de colegul său de echipă, americanul Brandon McNulty.

La numai câteva zile după Mondiale, pe 4 septembrie, este programat startul Turului Spaniei, care se va încheia pe 26 septembrie. Vuelta reprezintă astfel al treilea mare obiectiv al slovenului și șansa de a completa palmaresul în cele trei mari tururi ale ciclismului.

Accidentarea i-a întrerupt sezonul în august

Pogačar a fost nevoit să încheie sezonul 2026 mai devreme decât era prevăzut, după o căzătură produsă la 29 august, în etapa a opta a Turului Spaniei. Accidentul, provocat de lovirea unei pietre aflate pe traseu, s-a soldat cu o fractură de claviculă, o fractură la nivelul unei vertebre cervicale și o comoție cerebrală.

Ciclistul a fost operat pentru fractura de claviculă și a avut nevoie de aproximativ cinci săptămâni înainte de a reveni pe bicicletă. El a explicat că a luat în calcul participarea la Campionatele Europene desfășurate în Slovenia, dar a renunțat la această variantă din cauza riscului pe care l-ar fi presupus o nouă căzătură.

„Accidentarea a fost destul de gravă. Am avut nevoie de ceva timp până să pot ieși din nou pe bicicletă. Când umărul și-a revenit și nu am mai avut amețeli sau alte urmări, am început să mă gândesc la Campionatele Europene. Totuși, cu mai puțin de două săptămâni înainte de competiție, am ajuns la concluzia că nu avea sens să risc. Dacă aș fi căzut din nou, consecințele ar fi putut fi foarte grave”, a explicat Pogačar.

Absența de la competițiile din finalul sezonului l-a împiedicat să participe la Mondialele de la Montreal, la Europene și la Turul Lombardiei, unde ar fi încercat să obțină a șasea victorie consecutivă.

Pregătirile pentru noul sezon au început deja

Pogačar a declarat că, pentru el, pauza dintre sezoane s-a încheiat și că a reluat pregătirea pentru 2027.

„Săptămâna trecută am început deja noul sezon, iar acum urmează să construiesc treptat forma pentru ceea ce va veni”, a spus slovenul.

Ciclistul urmează să se deplaseze împreună cu echipa în Abu Dhabi, unde sunt programate întâlniri cu sponsorii și discuții cu conducerea formației despre programul competițional din 2027.

Pogačar ar putea lua în calcul și o revenire în Australia, la Turul Down Under, competiție la care a debutat în WorldTour în 2019.

În paralel cu pregătirile sportive, slovenul continuă activitățile caritabile prin fundația sa, care sprijină persoane cu boli grave, tineri și familii aflate în situații dificile.