Tamaş începe o nouă aventură, la Universitatea Cluj / "Mai joc un an, doi, cinci, zece.."

Gabriel Tamaş este gata de o nouă aventură în fotbal. Plecat de la Astra înainte de finalul campionatului, fundaşul de 35 de ani a semnat cu Universitatea Cluj. A fost dorit şi de Dinamo sau Rapid, însă a ales să plece din Bucureşti.

La Cluj, Tamaş se va lupta pentru promovarea în prima ligă şi e convins că poate fi cel mai bun fundaş din competiţie.

Gabriel Tamaş - jucător Universitatea Cluj: Am ales U pentru că am şi prieteni aici. Este o echipă cu tradiţie în România, este o echipă cu mulţi fani, cu mulţi suporteri, oameni care, cu adevărat, iubesc fotbalul. Eu, pe final de carieră...Cine ştie? Mai joc un an, doi, cinci, zece...Mi-am propus să vin aici şi să-i ajut să joace în prima ligă. Am fost unul dintre cei mai buni fundaşi din Liga I. Apăi, în Liga a II-a, nici nu ştiu ce să mai zic...