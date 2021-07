Totul pentru fotbal. Ce sacrificii a făcut cea mai cunoscută jucătoare din România

„Fotbalul m-a maturizat. M-a schimbat”, a declarat Teo Meluţă în interviul acordat Iuliei Maria în cadrul emisiunii „Viaţa mea în fotbal”.

Tânăra sportivă are şi un sfat pentru părinţii care nu vor să-şi lase fiicele să se apuce de fotbal: „Nu mi pare ok această mentalitate. Mi-au scris multe fetiţe: „Cum aş putea să-i conving pe ai mei să mă lase la fotbal?”. Nu e ok această mentalitate. E trist să afli că există părinţi care gândesc aşa. Nu consideri că e ok pentru copilul tău? Lasă-l să încerce!”.