Turul Franței 2027 începe în Scoția și include ascensiunea Grand Colombier. Traseul celor 21 de etape

Turul Franței 2027 va avea 21 de etape și o distanță totală de 3.479 de kilometri, cu trei zile de pauză.

Startul ediției de anul viitor va fi unul istoric, pentru că plutonul va traversa Scoția, Anglia și Țara Galilor în primele trei etape, înainte de transferul în Franța. Edinburgh va deveni astfel cel mai nordic oraș care găzduiește startul Turului Franței, depășind Copenhaga, gazda Marelui Start din 2022.

Traseul include două contratimpuri individuale, de 38 de kilometri între Blois și Chambord și de 33 de kilometri la Toulouse, etape montane în Alpi și Pirinei, precum și trei sosiri în cățărare. Una dintre principalele atracții va fi etapa a 18-a, în care cicliștii vor urca patru pasuri montane și vor încheia cursa la Col du Portet, la altitudinea de 2.215 metri.

Turul va avea și o etapă pe celebra ascensiune Grand Colombier, în etapa a noua, înainte de a doua zi de pauză.

Traseul Turului Franței 2027, etapă cu etapă

Etapa 1: Edinburgh – Carlisle, 185 km, vineri, 2 iulie

Prima etapă va porni din capitala Scoției și se va încheia la Carlisle, în nordul Angliei. Traseul este relativ plat și îi favorizează pe sprinteri, care se vor lupta pentru prima victorie și pentru primul tricou galben al ediției.

Etapa 2: Keswick – Liverpool, 223 km, sâmbătă, 3 iulie

A doua etapă va traversa peisajele din parcul național Lake District și va include cinci cățărări. Vântul ar putea influența cursa, în special pe porțiunile apropiate de coastă, iar finalul nu garantează un sprint masiv.

Etapa 3: Welshpool – Cardiff, 223 km, duminică, 4 iulie

Ultima etapă din Marea Britanie va traversa Țara Galilor și va include șapte cățărări. Urcarea de la Caerphilly, cu aproximativ doi kilometri și o pantă medie de 8,1%, ar putea crea primele diferențe între favoriții clasamentului general. Etapa se va încheia la Cardiff.

Prima zi de pauză

Luni, 5 iulie, plutonul va avea prima zi de pauză, după transferul în Franța, la Cherbourg-en-Cotentin.

Etapa 4: Cherbourg-en-Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin, 171 km, marți, 6 iulie

După ziua de pauză, cicliștii vor parcurge un traseu în jurul orașului Cherbourg, expus vântului de coastă. Finalul include Côte du Becquet, o urcare de aproximativ un kilometru cu o pantă medie de 9%, care ar putea favoriza specialiștii în finaluri explozive.

Etapa 5: Pontorson – Plumelec, 178 km, miercuri, 7 iulie

Etapa din Bretania va avea un profil accidentat și se va încheia după două treceri peste Côte de Cadoudal, o urcare de 1,7 kilometri cu o pantă medie de 6,2%. Sosirea în vârful cățărării ar putea avantaja cicliștii cu accelerație puternică pe pante scurte.

Etapa 6: Vannes – Angers, 193 km, joi, 8 iulie

Traseul va fi în mare parte plat, oferind sprinterilor una dintre primele oportunități clare de victorie. Finalul va avea o ușoară înclinație ascendentă, care ar putea favoriza sprinterii puternici.

Etapa 7: Blois – Chambord, contratimp individual, 38 km, vineri, 9 iulie

Primul contratimp individual va avea loc în decorul castelelor de pe Valea Loarei. Traseul este rapid și relativ tehnic, iar distanța de 38 de kilometri ar putea produce primele diferențe importante între favoriții la tricoul galben.

Etapa 8: Bourges – Le Creusot, 224 km, sâmbătă, 10 iulie

Cu 224 de kilometri, aceasta va fi cea mai lungă etapă a ediției. Finalul include ascensiunea Signal d’Uchon, lungă de 5,7 kilometri, cu o pantă medie de 5,7% și porțiuni care ajung la 18%. Etapa ar putea fi favorabilă evadării sau cicliștilor care încearcă să creeze primele diferențe importante în clasamentul general.

Grand Colombier, prima ascensiune importantă

Etapa 9: Villars-les-Dombes – Grand Colombier, 162 km, duminică, 11 iulie

Prima mare etapă montană se va încheia pe Grand Colombier, în Alpi. Înaintea ascensiunii finale, plutonul va avea de trecut peste alte trei dificultăți, între care Col du Berthiand și Col de Richemond.

Urcarea finală, pe versantul dinspre Culoz, are 17,4 kilometri și o pantă medie de 7,1%. Aceasta ar putea deveni primul test major pentru candidații la câștigarea Turului.

Luni, 12 iulie, va avea loc a doua zi de pauză, în Haute-Savoie.

Etapa 10: Annecy – Sallanches, 171 km, marți, 13 iulie

Etapa va traversa Haute-Savoie și va include mai multe ascensiuni, printre care Salève, Montée de Brison, Côte de Domancy și Montée du Bettex. Cicliștii vor trece de două ori peste Côte de Domancy, iar traseul este conceput și ca un omagiu adus Campionatelor Mondiale de ciclism pe șosea, programate în Haute-Savoie, la 29 august 2027.

Etapa 11: Cluses – Les Saisies, 150 km, miercuri, 14 iulie

Ultima etapă alpină va include ascensiuni dificile, între care Col de la Colombière, Col de la Croix Fry și Col du Pré. Finalul, la Les Saisies, va fi precedat de urcarea spre Montée de Bisanne, lungă de 12,4 kilometri, cu o pantă medie de 8,3%.

După Alpi, sprinterii vor avea noi oportunități la victorie

Etapa 12: Chambéry – Valence, 162 km, joi, 15 iulie

După dificultățile din Alpi, traseul va deveni mai accesibil. Sprinterii ar putea reveni în prim-plan, dar echipele vor trebui să fie atente la vânt și la schimbările de direcție din ultimii zece kilometri.

Etapa 13: Aubenas – Montpellier, 164 km, vineri, 16 iulie

O nouă oportunitate pentru sprinteri se va deschide pe traseul spre Montpellier. Vântul ar putea însă fragmenta plutonul, în special în condițiile în care tramontana și mistralul pot sufla puternic în această regiune.

Etapa 14: Montpellier – Mende, 199 km, sâmbătă, 17 iulie

Etapa din masivul Cévennes va avea o diferență totală de nivel de aproximativ 4.300 de metri. Printre dificultăți se numără Col du Vent și ascensiunea spre Col de la Lusette, iar finalul va avea loc la Mende, după urcarea Côte de la Croix Neuve, lungă de trei kilometri și cu o pantă medie de 10,1%.

Etapa 15: Rodez – Albi, 169 km, duminică, 18 iulie

Traseul va include opt cățărări, ultima situată la aproximativ 25 de kilometri de sosire. Profilul accidentat ar putea avantaja evadații, înaintea celei de-a treia zile de pauză, programată luni, 19 iulie, la Toulouse.

Etapa 16: Toulouse – Toulouse, contratimp individual, 33 km, marți, 20 iulie

Al doilea contratimp individual va deschide ultima săptămână a Turului. Traseul este în mare parte plat, însă va include Côte de Pech David, o urcare scurtă, de 800 de metri, cu o pantă medie de 12,4% și porțiuni care ating 20%.

Etapa 17: Muret – Pau, 186 km, miercuri, 21 iulie

Etapa va avea un profil relativ plat și ar putea oferi sprinterilor o ultimă ocazie înaintea ultimelor două zile montane decisive din Pirinei. Pau este una dintre localitățile frecvent incluse în traseul Turului Franței.

Etapa-regină

Etapa 18: Pau – Saint-Lary-Soulan, Col du Portet, 174 km, joi, 22 iulie

Considerată etapa-regină a ediției, cursa din Pirinei va include patru ascensiuni majore: Col du Soulor, Col du Tourmalet, Hourquette d’Ancizan și Col du Portet. Etapa va avea aproximativ 5.400 de metri diferență pozitivă de nivel și se va încheia la 2.215 metri altitudine.

Cu numai trei zile înainte de sosirea la Paris, etapa ar putea reprezenta ultima mare confruntare între favoriții la tricoul galben.

Etapa 19: Hasparren – Laruns, 160 km, vineri, 23 iulie

Penultima etapă montană va traversa Țara Bascilor franceză și Pirineii. Cicliștii vor urca peste Col de Burdincurutcheta, Col de Bagargui, Col du Soudet și Col de Marie Blanque înainte de sosirea la Laruns.

Etapa ar putea oferi ultima oportunitate reală pentru schimbări importante în clasamentul general.

Etapa 20: Maubourguet – Libourne, 198 km, sâmbătă, 24 iulie

Penultima etapă va avea un profil ondulat, fără ascensiuni majore. Finalul, care include o linie dreaptă de aproximativ șase kilometri, ar putea favoriza sprinterii, într-una dintre ultimele oportunități de victorie înainte de sosirea la Paris.

Etapa 21: Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris, Champs-Élysées, 116 km, duminică, 25 iulie

Ultima etapă va aduce plutonul pe Champs-Élysées, după un traseu care va include trei ascensiuni pe strada Lepic, în Montmartre. Ultima trecere peste această urcare va avea loc cu aproximativ zece kilometri înainte de sosire.

Introduse în traseul final în 2025, aceste ascensiuni au transformat în ultimii ani etapa pariziană într-o cursă mai selectivă, în care sprinterii trebuie să reziste atacurilor cicliștilor specializați în clasice.

Tadej Pogačar, la un pas de un record istoric

Turul Franței din 2026 s-a încheiat cu victoria lui Tadej Pogačar, care a obținut al cincilea său titlu în clasamentul general, după succesele din 2020, 2021, 2024 și 2025. Slovenul a terminat cursa cu un avans de șase minute și 26 de secunde față de belgianul Remco Evenepoel, clasat al doilea, în timp ce coechipierul său de la UAE Team Emirates, mexicanul Isaac del Toro, a ocupat locul al treilea, la nouă minute și 42 de secunde.

Pogačar a câștigat cinci etape în ediția precedentă, ajungând la un total de 26 de victorii de etapă în Turul Franței. La 27 de ani, el a egalat recordul de cinci victorii în clasamentul general, deținut de francezii Jacques Anquetil și Bernard Hinault, belgianul Eddy Merckx și spaniolul Miguel Indurain.

O nouă victorie în 2027 l-ar transforma în primul rutier din istoria competiției cu șase titluri oficiale în clasamentul general, depășind recordul împărțit în prezent de cei cinci cicliști.

În 2026, principalul său rival, danezul Jonas Vingegaard, a abandonat după o căzătură în etapa a 15-a.