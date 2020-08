Se împlineşte un an de la moartea pilotului Anthoine Hubert

În acest weekend, Formula 1 şi Formula 2 îşi aduc aminte de Anthoine Hubert. Pilotul francez şi-a pierdut viaţa în mod tragic în urmă cu un an pe circuitul de la Spa din Belgia. La 12 luni distanţă are loc din nou Marele Premiu al Belgiei.

Numărul 19 pe care l-a avut Hubert a fost retras definitiv din Formula 2. Iar acest număr a fost imprimat într-un logo special care va fi afişat în acest weekend. Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Hubert, pilotul celor de la Honda, Pierre Gasly, a dus flori la locul accidentului din urmă cu un an.

„Am mii de amintiri cu Anthoine. Am fost norocos să cresc alături de el încă de la primul meu sezon din karting când aveam 9 ani, atunci am început să concurez contra lui. De la vârsta de 13 ani până la 18 ani, am petrecut de la 7.30 dimineaţa până seara la 22.00 fiecare zi, împreună”, povesteşte Pierre Gasly, pilot Honda F1.