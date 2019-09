Un pilot de Formula 3 a avut parte de un accident grav la Grand Prix-ul Italiei. VIDEO de la momentul în care monopostul s-a răsucit

Monopostul lui Alex Peroni a fost lansat în aer, după ce s-a urcat pe o bordură. Maşina s-a ridicat câţiva metri în aer şi a aterizat pe un gard. Deşi pilotul a ieşit nevătămat din monopost, maşina a fost complet distrusă.

Echipa lui Peroni, Campos Racing, a anunţat, pe pagina oficială de Twitter, că australianul este în afara oricărui pericol şi că a fost transportat la spital pentru verificări.

Acest incident se petrece la doar câteva zile de la moartea tragică a pilotului francez de Formula 2, Anthoine Hubert, care şi-a pierdut viaţa la Grand Prix-ul Belgiei, într-o coliziune cu Juan Manuel Correa.

Thankfully, and incredibly, Alex Peroni has walked away from this horror crash in Formula Three at Monza.pic.twitter.com/4ZmwY0iErx