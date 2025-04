Valeria Răcilă van Groninger şi Marius Urzică au primit Ordinul Excelenţa Olimpică al COSR

Cei doi mari campioni au fost recompensaţi marţi, înainte de începerea Adunării Generale Ordinare a Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru meritele deosebite şi aportul uriaş adus la promovarea şi dezvoltarea Mişcării Olimpice din România.

Mihai Covaliu, preşedintele COSR, şi George Boroi, secretarul general al COSR, le-au înmânat Ordinele Excelenţa Olimpică fostei canotoare Valeria Răcilă van Groninger şi fostului gimnast Marius Urzică. Vicepreşedinţii COSR Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Răzvan Burleanu, şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport Bogdan Matei le-au fost alături.

Cei doi nu a ştiut că vor primi distincţiile, iar invitaţia în faţa asistenţei i-a luat prin surprindere.

„”Dacă ştiam nici nu mai dormeam azi noapte. Nu-mi venea să cred când mi-am auzit numele”, a mărturisit Valeria Răcilă.

Ea are în palmares o medalie de aur şi una de bronz la Jocurile Olimpice (Moscova 1980, Los Angeles 1984) şi două medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Mondiale (1979, 1981, 1982, 1985).

După cariera strălucită în canotaj, Valeria a revenit la prima ei dragoste, atletismul – sport în care a excelat înainte de a deveni o canotoare celebră. Promotor al mişcării şi alergării, Valeria Răcilă van Groningen este preşedinte al Bucharest Running Club. Din 2008, organizează Maratonul Bucureşti, o competiţie internaţională care a crescut an de an, ajungând de la 900 de alergători la prima ediţie, la peste 12.000, Semimaratonul Bucureşti, precum şi alte evenimente sportive.

„Succesul înseamnă multă muncă. Trebuie să ai o motivaţie şi un obiectiv în faţa pentru care să te antrenezi. Am reuşit pentru că am fost pregătită să lupt pentru o medalie şi nu am căzut la primul hop. Am avut determinare. Ca să ajungi campion mondial, olimpic este nevoie de multe sacrificii!”, a spus Valeria Răcilă van Groninger, potrivit COSR.

Singurul gimnast din România care a câştigat aurul olimpic, liderul unei generaţii care a urcat echipa masculină a României pe podiumul olimpic, mondial şi european, Marius Urzică a mărturisit că la primirea distincţiei COSR a avut mai multe emoţii decât înaintea unui concurs. „Înainte de competiţii ştiam la ce să mă aştept. Eram conectat la întreceri. Astăzi însă am venit la o Adunare Generală normală şi am încremenit când am auzit că voi primi distincţia COSR”, a spus el.

Marius Urzică a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice – la Atlanta 1996, Sydney 2000 şi Atena 2004. La toate a urcat pe podium. Triumful de la Sydney 2000 i-a adus aurul olimpic la cal cu mânere şi l-a acoperit de glorie. El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10.00 la cal cu mânere. Are în palmares 16 medalii la marile competiţii: o medalie de aur, două de argint şi una de bronz Jocurile Olimpice (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004). Are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale (1994, 1995, 1999, 2001, 2002) şi cinci medalii de aur şi două de argint la Campionatele Europene (1994, 2000, 2002, 2004, 2005).

După cariera de sportiv, Marius Urzică a devenit antrenor şi după o perioadă în care a activat în străinătate s-a întors acasă pentru a ajuta lotul olimpic al României. Cel mai ambiţios elev al marelui Marius Urzică este chiar Alex, fiul său, care i-a moştenit nu doar talentul, ci şi dorinţa de victorie fiind disperat să bată recordurile tatălui, scrie COSR.