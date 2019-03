Gabi Balint (56 de ani) nu s-a ferit să-l critice pe Cosmin Contra pentru înfrângerea cu Suedia, 1-2, din debutul preliminariilor pentru EURO 2020. Răzvan Marin, Tudor Băluţă, Alex Mitriţă, Cristi Săpunaru şi Dragoş Grigore nu au scăpat nici ei.

Valuri de reacţii după înfrângerea României în preliminariile EURO 2020. Gabi Balint: Îmi pare rău că nu am avut curaj. Contra încă nu are experienţă pentru naţională

Câştigătorul Cupei Campionilor Europeni din 1986 crede că "Guriţa" trebuia să aibă mai mult curaj în faţa unei echipe a Suediei care nu se numără, totuşi, printre marile forţe ale fotbalului mondial: "Meciul a fost abordat prost din punct de vedere tactic. În prima repriză, Băluţă şi Răzvan Marin m-au dezamăgit. Îmi pare rău că nu am avut curaj. Cred că Mitriţă nu trebuia folosit din primul minut. Trebuia jucat cu un fotbalist mai puternic sau cum s-a jucat în repriza a doua, cu Claudiu Keşeru şi Puşcaş în atac.

Am jucat uşor, am încercat să nu dăm spaţii şi să vedem unde ne duce jocul. E adevărat că a fost echipă cu multe absenţe, dar valoarea o ştim cu toţii. De multe ori aşteptăm prea mult faţă de ce putem da. Trebuia mai mult curaj. Contra trebuia să intre în băieţi mai mult, de la început. Nu vreau să-l critic mai mult. E şi el tânăr, încă nu are experienţă pentru echipa naţională. E păcat. Trebuia să avem mai mult curaj. Ce aveam de pierdut? Era foarte important să avem un rezultat bun în primul meci. Trebuia să joci cu curaj, să insişti", a declarat Balint, la Digi Sport.

O altă mare problemă? Cuplul de fundaşi centrali: "Şi trebuie să găsim fundaşi centrali. Nu ştiu unde trebuie să îi căutăm, dar trebuie găsiţi. Îmi pare rău să o spun. Avem fundaşi centrali lenţi, care de multe ori nu-şi găsesc poziţiile. Rămân cu un gust amar şi prea multe speranţe de calificare nu am. Cred că normal ar fi mică reconstrucţie. Avem un nucleu bun la naţionala sub 21 de ani. Să vedem ce facem la Europeanul de tineret. Avem o generaţie bună şi trebuie să dăm credit acelor jucători. Problema e că nu avem curaj", a încheiat fostul mare atacant.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.