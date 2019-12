VIDEO | Cel mai bizar meci de tenis: Un sportiv a pierdut toate punctele jocului şi e suspectat de trucare

Partida dintre Krittin Koaykul, al optulea favorit al întrecerii, şi Artem Bahmet s-a disputat luni, în cadrul primului tur al turneului ITF din Doha. Sportivul din Thailanda s-a impus categoric, scor 6-0, 6-0, în doar 22 de minute, însă ceea ce a surprins şi mai mult a fost modul în care adversarul său a abordat jocul.

Worst tennis player ever! Unranked Artem Bahmet loses EVERY single point at match in Doha which lasted just 22 minutes pic.twitter.com/etp4J5BlEp